Губернатор: Летом курорты Кубани приняли 6,2 млн туристов

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об итогах "высокого сезона" в период пандемии. По информации губернатора, нынешним летом курорты Кубани края сумели принять более 6,2 миллиона туристов.

"Всего с начала года в регионе отдохнули 7,6 миллиона человек. Конечно, в сравнении с прошлым годом произошло серьезное снижение турпотока, но оно объяснимое. Из-за пандемии и ограничений курорты потеряли самые теплые месяцы весны, а летом отрасль запускалась постепенно", - цитирует слова губернатора пресс-служба администрации края.

По словам Кондратьева, самым "горячим" во всех смыслах стал прошедший август - в этот период загрузка гостиничного фонда достигала 100 процентов. Очень важным является также то, что во время курортного сезона удалось избежать массовых вспышек коронавируса.

"Мы рассчитываем на хорошую загрузку курортов в межсезонье. В бархатный сезон традиционно наиболее популярны отели, работающие по системе "все включено". Таких гостиниц на Кубани становится все больше. Кроме того, у нас около 600 объектов турпоказа, сотни экскурсионных и туристических маршрутов. Уверен, что простимулирует турпоток в межсезонье и новая федеральная программа с кешбэком за туры", - отметил губернатор.

Также он подчеркнул, что в крупных отелях на сентябрь уже забронировано две трети мест - больше, чем было в минувшем году.