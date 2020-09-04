Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма

Два стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, на борту у которых предусмотрено размещение ядерных боеголовок, пролетели близко от границ Крыма. Об этом говорят данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Два Boeing B-52H Stratofortress ВВС США вылетели с базы Фейрфорд Великобритании, пролетели над воздушным пространством Нидерландов, Германии и Польши, Украины, после чего максимально приблизились к Крыму. В районе востока соседствующей с полуостровом Херсонской области они приблизились к полуострову на расстояние 25 километров.

Намотав несколько кругов у побережья Азовского моря - над территорией от Новоалексеевки до Мелитополя, бомбардировщики улетели обратно.

Одновременно рядом с побережьем российского полуострова пролетели сразу три разведывательных самолета НАТО - судно радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.