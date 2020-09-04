На Дону ландшафтный пожар охватил тысячу гектаров

Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до тысячи гектаров, сообщает РИА Новости.

Угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Возгорания возникли в среду днем на территории четырех муниципальных образований региона. Один человек погиб, и 46 пострадали. В четверг пожары ликвидированы везде кроме Тарасовского района.

К тушению пожаров привлечены 480 человек и 130 единицы техники.

В области действует режим повышенной готовности, а на территориях, охваченных огнем, введен режим ЧС.