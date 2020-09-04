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04.09.2020 15:34
Рубрика: Общество

Озеро Абрау вошло в десятку самых популярных у российских туристов

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Курорт Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае с одноименным красивейшим озером вошел в десятку наиболее популярных местом посещения среди российских туристов.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Такой вывод сделали эксперты крупного отечественного сервиса бронирования жилья для отдыха. Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с первого июня по 31 августа 2020 года.

Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
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Озеро Абрау оказалось в этом рейтинге на девятом месте. По данным сервиса, средняя стоимость аренды жилья на озеро Абрау составила почти 4,5 тысячи рублей.

Курорт находится рядом с селом Абрау-Дюрсо примерно в 14 километрах от Новороссийска. Пресноводное изумрудно-синее озеро является самым крупным водоемом Краснодарского края - эти живописные места привлекают многочисленных путешественников.

 А по оборудованной на его берегу набережной можно дойти до смотровых площадок. Отдыхающие любят делать фотографии возле озера Абрау - здесь получаются потрясающие селфи. Многие туристы в своих отзывах отмечают непередаваемый цвет воды, красоту окружающего озеро парка.

А недалеко от водоема имеется множество вариантов для проживания. Для любителей комфортных условий подойдут отели, предоставляющие высокий уровень сервиса. Более бюджетные варианты можно найти в гостиницах, также стоит рассмотреть вариант проживания в частном секторе.

Недалеко от озера расположены также платные кемпинги для любителей отдыха на природе с удобствами. По словам экспертов курортной отрасли, Абрау прекрасно в любое время года.

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