Татьяна Голикова отметила вклад медиков Дона в борьбу с COVID-19

В Ростовской области врачам удалось оперативно перестроить работу медицинских учреждений и не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- Ростовская область за семь месяцев достигла снижения смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого результата удалось добиться за счет того, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не увеличилась, хотя люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями становятся наиболее уязвимыми в случае заболевания коронавирусной инфекцией, - сказала в ходе рабочего визита в регион вице-премьер России Татьяна Голикова.

При этом, как отметила заместитель председателя правительства РФ, в ведущих медицинских учреждениях Донского края продолжился плановый прием больных. Более того, медики взяли на себя еще дополнительную нагрузку, приняв больных из других лечебных учреждений.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области составляет 17 486 человек. Коэффициент распространения инфекции - 1,07. С начала распространения пандемии жертвами COVID-19 в области стали 369 человек.