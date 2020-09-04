В Анапе проверят причины крупного ДТП с автобусом

Сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры начали проверку по факту крупного ДТП с участием пассажирского транспорта, произошедшего на трассе в районе города-курорта Анапы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, уже установлено, что микроавтобус Iveco допустил столкновение с принадлежащим туристической фирме пассажирским автобусом. В результате аварии имеются пострадавшие с травмами различной степени тяжести, которые доставлены больницу.

Прокуратура проведет проверку требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организациями, которым принадлежат автобусы, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей.

МБУ "Служба спасения" Анапы на своей странице в Instagram сообщила некоторые подробности ЧП. Как выяснилось, оно произошло в пригородном селе Витязево по улице Объездная.

В результате ДТП в салоне пассажирского автобуса оказались зажаты 2 человека, а 7 человек были заблокированы в микроавтобусе. Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли пострадавших и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

По предварительным данным правоохранителей, автобус принадлежит одной из местных здравниц, а водитель микроавтобуса занимался частными перевозками пассажиров.