В Ростове построят новый инновационный хирургический центр для детей

В Ростове-на-Дону будет построен хирургический корпус областной детской клинической больницы. В новом центре будут проводить операции с трансплантацией костного мозга.

Проект строительства нового хирургического центра инновационных технологий на 280 мест уже подготовлен и прошел государственную экспертизу. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил прибывшей в регион с рабочим визитом вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой.

- Я очень приветствую этот центр, который вы задумали. Я знаю, что ваши коллеги сотрудничали с центром Димы Рогачева, это даже напоминает этот центр. Учитывая чрезвычайную важность для нашей страны оказания помощи таким детям, мы на федеральном уровне это рассмотрим - с тем, чтобы поддержать Ростовскую область в создании такого учреждения на юге России, - сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер также отметила профессионализм донских медиков, который является, по ее мнению, дополнительным аргументом при решении вопроса о поддержке проекта.

- Очень важна кадровая составляющая. Мне нравится кадровый состав областной больницы. Это горящие глаза, молодые люди, которые хотят работать, спасать жизни и здоровье. Это значит, что работает команда не только врачей, но и управленцев, которые делают такое настроение и такие изменения, - отметила Голикова.

Отметим, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" с начала мая в детской областной больнице проводится капитальный ремонт консультативной поликлиники. Из областного бюджета на эти цели выделено около 97 миллионов рублей.