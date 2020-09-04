В Ростовской области "Диктант Победы" написали 30 тысяч человек

Ростовская область присоединилась к проведению всероссийской акции "Диктант Победы". Свыше 30 тысяч жителей Дона ответили на вопросы по истории Второй мировой войны.

Для того, чтобы единовременно разместить такое большое количество участников организаторам акции из правительства Ростовской области пришлось проделать большую организационную работу. "Экзаменационными" аудиториями на несколько часов стали школы, университеты, сельские клубы, музеи и региональное отделение партии "Единая Россия". Даже закрытый от посторонних глаз ситуационный центр Южного военного округа распахнул свои двери для участников "Диктанта Победы". Всего было оборудовано 444 специализированные площадки. Многие жители региона предпочли отвечать на вопросы по истории в онлайн-режиме на официальном сайте.

- В первую очередь акция, проводимая в том числе и в интерактивной форме, рассчитана на молодежь. Юноши и девушки должны знать кто победил фашизм и внес самый значительный вклад в победу во Второй мировой войне, - рассказала заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Поддержали проведение "Диктанта Победы" и ветераны.

- Это поможет защитить правду о войне. Сохранит память о подвиге нашего народа. Предотвратит переписывание истории и ее искажение, присвоение одними заслуг других, - заявил участник освобождения Ростова-на-Дону, Украины, Молдавии, Польши и Чехословакии Дмитрий Белов.

В течении 45 минут участникам акции нужно было дать ответ на 25 заданий с четырьмя вариантами. Ответы необходимо было давать самостоятельно, пользоваться внешними источниками информации запрещено.

О популярности "Диктанта Победы" говорит тот факт, что многие жители региона приняли в нем участие несмотря на различные трудности. К примеру, учитель из Митякинского техникума агротехнологий и питания Роман Тищенко всю ночь перед "экзаменом" тушил бушующий вторые сутки пожар в сосновом лесу, а утром вместе с 11 студентами приехал в Тарасовку и ответил на вопросы "Диктанта Победы".

Напомним, в 2019 году в Ростовской области акция "Диктант Победы" проводилась на пяти площадках: три площадки - в Ростове-на-Дону, одна - в Таганроге, одна - в Батайске. На площадках акции было зарегистрировано и прошли тестирование 607 человек. Кроме того, более 7 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в тестировании "Диктант Победы" в режиме онлайн.