В Волгограде завершили создание Александровского сада

В Александровском саду Волгограда завершены основные строительно-монтажные работы. Торжественное открытие сквера состоится, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, но уже сейчас благоустроенная зона отдыха площадью почти в два гектара доступна для жителей и гостей города.

- Я рад, что в канун Дня города мы завершили эту сложную работу, выполнили запланированное. Уже сейчас приступили к реализации следующего этапа - это территория перед сквером, кроме того, мы начинаем проектирование благоустройства площади Павших борцов. До конца года выработаем концепцию развития, исходя из задумки архитекторов, которая была заложена при восстановлении Сталинграда, а далее перейдем к реконструкции Аллеи Героев. Плановая и системная работа продолжается, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, дополнительно благоустраивается участок в границах улицы Мира и площади Павших борцов в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Фактическая готовность объекта превысила 70 процентов: выполняется облицовка гранитными плитами и блоками, здесь строят лестницы и укладывают тротуарную плитку, монтируют наружное освещение и архитектурную подсветку, идет озеленение. Подрядчик готовится все завершить в октябре.

- Это не просто реконструкция, а создание нового парка, - подчеркнул Бочаров. - Здесь никогда не было благоустроенного общественного пространства, земля практически вся была продана для коммерческих целей. Решения, которые мы приняли, позволили создать Александровский сад, который, я уверен, понравится жителям и гостям города. Благодарю всех, кто принимал участие в строительстве, что успели реализовать проект ко Дню города, открыть его для посещения.

У администрации Волгоградской области выстроено эффективное взаимодействие со Сбербанком, в том числе в рамках реализации проектов развития региона. Создание Александровского сада входит в число таких проектов, направленных на благоустройство городского пространства. На эти цели из внебюджетного источника привлекли 120 миллионов рублей.

От жителей региона продолжают поступать предложения по дальнейшему благоустройству сквера. Название новой зоны отдыха выбрали открытым голосованием. Жители предложили более 350 наименований, из которых отобрали десять самых популярных. По результатам опроса за вариант "Александровский сад" проголосовала половина участников конкурса. Именно на Александровской площади (прежнее название площади Павших борцов) в начале прошлого века в Царицыне возвели собор Александра Невского. Восстановление храма завершится в 2021 году к 800-летию со дня рождения святого князя.