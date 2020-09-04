Военный вертолет сбросил 300 тонн воды при тушении пожара на Дону

Более 300 тонн воды сбросил экипаж вертолета армейской авиации на очаги возгорания при тушении пожара в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В течение суток вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" совершил 25 пролетов над лесничеством в Тарасовском районе. Всего за три дня военные летчики выполнили 71 рейс для пролива воды.

Сейчас силы армейской авиации находятся в готовности продолжить оказание помощи в борьбе со стихией. В штабе ЮВО ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Пожар в районе хутора Дубы начался 2 сентября. Огнем был охвачен лес на площади 1200 га. Повреждены некоторые строения.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Ростовской области, утром пятницы пламя локализовали на трех участках.