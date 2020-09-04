Вузы Крыма назвали самые востребованные специальности

Новости

Министры обороны крупнейших армий мира призвали к предотвращению гонки вооружений 16:49
"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК 16:46
Суд продлил арест трем бывшим полицейским по делу Голунова 16:39
Китай запустил многоразовый орбитальный модуль 16:28
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета 16:20
Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4-5% 16:18
Белорусы выиграли бронзу Гран-при Москвы по велоспорту 16:17
В Тбилиси погиб рабочий из-за взрыва баллона с кислородом 16:15
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой 16:14
Фестиваль Srereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге 16:13
Никиту Белых этапировали в Киров в качестве свидетеля 15:59
Когда в Москву придет "бабье лето" 15:54
На Урале детей после отдыха не пустят в школу без теста на COVID-19 15:54
Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель 15:48
Путин обсудил меры по защите прав граждан 15:43
Джейсон Стейтем сыграет в новом фильме Гая Ричи "Пять глаз" 15:41
В Портленде застрелили демонстранта, подозреваемого в убийстве правого активиста 15:35
МВД Беларуси сообщило о задержаниях студентов в Минском университете 15:30
Вышел трейлер нового проекта автора "Американской истории ужасов" 15:24
На День города в столице потеплеет до августовских значений 15:23
Регионы получат 60 млрд бюджетных средств на оказание помощи гражданам по соцконтракту 15:22
Более 4 тысяч человек зарегистрировались на электронное голосование на муниципальных выборах в Москве 15:19
Глава Минобороны Беларуси пообещал ответить НАТО на враждебные действия 15:17
Вышел трейлер спин-оффа "Трех богатырей" про коня-комика 15:13
"Белавиа" продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
04.09.2020 15:39
Рубрика: Общество

Вузы Крыма назвали самые востребованные специальности

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

По итогам вступительной кампании этого года наиболее востребованными специальностями среди абитуриентов Крымского федерального университета имени Вернадского стали лечебное дело, юриспруденция и журналистика. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил исполняющий обязанности ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
В первую в Крыму Академию футбола зачислили 150 воспитанников

По его словам, не спадающая популярность лечебного дела связана с входящей в состав федерального университета Медицинской академией имени Георгиевского, где существует "мощная медицинская школа". Один из самых высоких конкурсов по специальности стоматология - 25 человек претендовали на одно бюджетное место.

- Не потеряли актуальности юриспруденция и журналистика, - добавил он.

Фалалеев отметил, что, как и в прошлом году, в этом большую популярность среди абитуриентов вуза получило среднее профессиональное образование.

- Мы наблюдаем дикий наплыв в колледжи, их в составе нашего университета семь, в некоторые конкурс составил 12 человек на место, - уточнил он.

Ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов рассказал, что в 2020 году в его вузе наиболее востребованными специальностями стали прикладная информатика, психология, логопедия, экономика и инженерия.

- С каждым годом число желающих учиться по этим направлениям растет, - подчеркнул он и посетовал, что в Крыму наблюдается катастрофическая нехватка инженеров.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Республике Крым открылись три новые школы

По словам ректора, еще вуз не выпускал инженеров, "но отрадно, что очень много ребят идут на инженерию". В этом году в КИПУ осуществлен целевой набор сотрудников завода "Фиолент" и судостроительного завода "Залив".

Проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета Иван Кусов рассказал, что у абитуриентов его вуза в этом году максимальным спросом пользовались направления государственное управление, юриспруденция и журналистика. При этом существенно вырос конкурс в Гуманитарно-педагогическом, Политехническом и Институте информационных технологий.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Собянин сделал прививку от коронавируса
За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете