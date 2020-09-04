Вузы Крыма назвали самые востребованные специальности

По итогам вступительной кампании этого года наиболее востребованными специальностями среди абитуриентов Крымского федерального университета имени Вернадского стали лечебное дело, юриспруденция и журналистика. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил исполняющий обязанности ректора КФУ Андрей Фалалеев.

По его словам, не спадающая популярность лечебного дела связана с входящей в состав федерального университета Медицинской академией имени Георгиевского, где существует "мощная медицинская школа". Один из самых высоких конкурсов по специальности стоматология - 25 человек претендовали на одно бюджетное место.

- Не потеряли актуальности юриспруденция и журналистика, - добавил он.

Фалалеев отметил, что, как и в прошлом году, в этом большую популярность среди абитуриентов вуза получило среднее профессиональное образование.

- Мы наблюдаем дикий наплыв в колледжи, их в составе нашего университета семь, в некоторые конкурс составил 12 человек на место, - уточнил он.

Ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов рассказал, что в 2020 году в его вузе наиболее востребованными специальностями стали прикладная информатика, психология, логопедия, экономика и инженерия.

- С каждым годом число желающих учиться по этим направлениям растет, - подчеркнул он и посетовал, что в Крыму наблюдается катастрофическая нехватка инженеров.

По словам ректора, еще вуз не выпускал инженеров, "но отрадно, что очень много ребят идут на инженерию". В этом году в КИПУ осуществлен целевой набор сотрудников завода "Фиолент" и судостроительного завода "Залив".

Проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета Иван Кусов рассказал, что у абитуриентов его вуза в этом году максимальным спросом пользовались направления государственное управление, юриспруденция и журналистика. При этом существенно вырос конкурс в Гуманитарно-педагогическом, Политехническом и Институте информационных технологий.