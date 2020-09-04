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04.09.2020 06:10
Рубрика: Власть

Четыре города Югры победили в конкурсе проектов комфортной среды

Текст: Елена Панова
Нягань, Урай, Покачи и Когалым победили во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, престижный федеральный конкурс проводится уже в четвертый раз.

Вот какие объекты представили нынче югорчане. Нягань выступила с проектом "Парк в микрорайоне № 13 жилого района Центральный". Когалым показал, как можно обустроить "Набережную Ингу-Ягун". Обе работы стали лучшими в номинации "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек".

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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В категории "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек" победителем признан Урай с проектом "Набережная реки Конда имени Александра Петрова". При этом Покачис проектом "Озеро Молодежное" стал лучшим в категории "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек".

Отметим, что в общей сложности победителями всероссийского конкурса стали 160 городов России. Лучшие инициативы по формированию городской среды будут воплощены в жизнь в 2021-2022 годах.

Напомним, что муниципальные образования Югры три года подряд очень успешно участвуют в федеральном конкурсе. Так, в 2018 году город Белоярский оказался в числе финалистовсостязания по созданию комфортной среды, в 2019 году - победил с проектом по благоустройству набережной Сэй Пан. Финалистом 2019 года был признан проект облагораживания центрального парка в городе Советском.

В этом году Югра подала четыре заявки на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в и все они стали победителями.

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