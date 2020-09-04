Новости

Вынесли приговор уральцу, похитившему мужчину на стройплощадке 09:14
Количество запросов россиян на перелеты на Мальдивы выросло в шесть раз 09:02
В небе над Петербургом 2,2 тысячи дронов устроили представление 09:00
В Анапе в ДТП с автобусом пострадали 9 человек 08:59
На Украине раскритиковали внешний вид Зеленского 08:55
В Японии 11 человек пострадали при землетрясении 08:51
Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open 08:47
Дзюба догнал Бесчастных по голам за сборную России 08:32
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Айлендерс" в овертайме 08:22
Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси 08:17
СМИ: Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум 08:11
Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны 07:55
Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии 07:10
В Хабаровском крае сняли все действовавшие из-за COVID-19 ограничения 06:41
Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире 06:30
Стали известны подробности крушения сухогруза у берегов Японии 05:57
Трамп заявил о снижении в США летальности от COVID-19 на 85 процентов 05:51
Индонезия стала лидером по числу детских смертей от коронавируса 05:25
Главный инфекционист США усомнился в скором появлении вакцины от COVID-19 05:18
Прокуратура проведет проверку в Алексеевской гимназии Благовещенска 04:58
Из-за тайфуна "Майсак" воздух в Японии раскалился до +40 градусов 04:50
В Приморье во время тайфуна "Майсак" пострадали 55 человек 04:47
В сирийском Алеппо возобновлены уличные экскурсии 04:31
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо 03:48
Ракета SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 08:35

Планы для глубоких горизонтов

Газ из ачимовских залежей Ямала станет сырьем для крупнейшего в России перерабатывающего комплекса
Текст: Светлана Баженова, Сергей Зябрин
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
Перспективные проекты "Газпрома" сегодня во многом связаны с так называемым "жирным газом". На профессиональном сленге газодобытчиков так называют углеводородную смесь с повышенным содержанием широкой фракции легких углеводородов и газового конденсата. Чтобы их извлечь, необходимо пробурить скважины до уровня нижнего мела и вскрыть пласты, возраст которых почти 140 миллионов лет. Но столь глубокое "погружение в прошлое" помогает компании с уверенностью смотреть в будущее. В реализации этой непростой и весьма затратной программы активно участвует предприятие "Газпром добыча Уренгой".
Обустройство производственной площадки нового газоконденсатного промысла № 21 идет по утвержденному графику. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Уренгой" Обустройство производственной площадки нового газоконденсатного промысла № 21 идет по утвержденному графику. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Уренгой"
Обустройство производственной площадки нового газоконденсатного промысла № 21 идет по утвержденному графику. Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Уренгой"

- В районе поселка Усть-Луга Ленинградской области будет построен большой комплекс по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа. Обществу "Газпром добыча Уренгой" в реализации этого проекта уготована очень важная роль, так как на нашем балансе находится ачимовский газ, который содержит наибольшее количество компонентов для получения нужных углеводородных продуктов, - рассказывает заместитель генерального директора по перспективному развитию "Газпром добыча Уренгой" Игорь Игнатов.

Строящееся в Усть-Луге предприятие станет крупнейшим в России по объему переработки газа - его мощность достигнет 45 миллиардов кубометров в год. Ежегодно здесь планируется производить 13 миллионов тонн сжиженного природного газа (это будет самое большое производство СПГ на северо-западе страны), а также до 3,8 миллиона тонн этановой фракции, до 2,4 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 0,2 миллиона тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся природный газ (около 19 миллиардов кубометров) по газотранспортной системе "Газпрома" будет отправляться потребителям. Отметим, что пуск комплекса позволит России нарастить экспорт сжиженного газа - природного и углеводородного - на 30-40 процентов. Кроме того, существенно увеличится производство этана, востребованного в отечественной промышленности.

Но как в данном проекте задействованы газодобытчики Ямала? Дело в том, что сырье для уникального предприятия будет поступать именно из ЯНАО - этансодержащий природный газ добывают дочерние компании "Газпрома" из валанжинских и ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона.

Ценность уренгойского газа как химического сырья существенно выше, чем при его использовании в качестве энергоносителя

Доля таких углеводородов в общем объеме добычи газа на Ямале в последнее время резко возросла, и существенный вклад в развитие этого направления вносит предприятие "Газпром добыча Уренгой". На газоконденсатном промысле (ГКП) № 22 - пока единственном добычном объекте Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений - уже более десяти лет извлекают и подготавливают к дальнейшей транспортировке многокомпонентные углеводороды. "Нрав" у этих потоков непростой: под большим давлением они поднимаются на поверхность земли из ачимовских пластов, залегающих на глубине около четырех тысяч метров, и при их добыче требуются новые подходы и постоянное совершенствование технологий.

В прошлом году к 49-ти действующим скважинам на ГКП-22 была добавлена еще 21 новая, а также введен в эксплуатацию четвертый технологический цех. Сегодня почти все эти объекты работают на полную мощность, ведь спрос на уренгойский конденсат растет.

- Согласно заданию производственно-диспетчерской службы идет наращивание добычи газового конденсата. В плановом режиме мы ввели в работу весь имеющийся фонд эксплуатационных скважин. Сейчас установка комплексной подготовки газа № 22 по фактическим параметрам добычи близка к проектным показателям. Это говорит о том, что инженерный расчет был сделан на высоком технологическом уровне, - поясняет заместитель генерального директора "Газпром добыча Уренгой" по добыче и подготовке газового конденсата и нефти Владимир Кобычев.

Реализация масштабного проекта "Газпрома" рассчитана на долгие годы, и перед уренгойскими газодобытчиками поставлены серьезные задачи в части разработки ачимовских горизонтов. В первую очередь перспективы развития этого направления связаны со скорым запуском нового промысла - ГКП № 21. Работы здесь ведутся по установленному графику: продолжается обустройство производственной площадки и внеплощадочных сетей, ведется бурение скважин на четырех кустах. На новой установке комплексной подготовки газа планируется ввести в эксплуатацию три технологические нитки производительностью пять миллионов кубометров в сутки. В целом газ и конденсат будут извлекаться из 57 скважин на 15 кустовых площадках.

- Наша задача - к 2023 году обеспечить ввод мощностей, необходимых для извлечения в год 45 миллиардов кубометров этансодержащего газа и подачи его на газокомпрессорную станцию № 1 "Новоуренгойская". Дальше дело за транспортниками, которые будут доставлять сырье к промышленной площадке в Усть-Луге, - говорит Игорь Игнатов.

Действительно, потенциальная ценность уренгойского ачимовского газа как химического сырья существенно выше, чем при его использовании в качестве энергоносителя. Поэтому на него сегодня возлагают большие надежды: в самом ближайшем будущем его поставка станет основой работы мощнейшего перерабатывающего комплекса, первая очередь которого заработает уже в четвертом квартале 2023 года.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ
СМИ: Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Минздрав включил в список препаратов для лечения COVID 10 лекарств
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо
Синоптики сообщили о "невыносимой жаре" на юге европейской части России