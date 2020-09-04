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04.09.2020 17:12
Рубрика: Происшествия

На Урале проверят данные о "скорой", отказавшейся помогать умирающему

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту неоказания помощи: реанимационная бригада проигнорировала мужчину, которому стало плохо.

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Инцидент произошел на остановке Сварщиков, сообщает прокуратура Свердловской области. Реанимационная бригада приехала к мужчине, которому стало плохо, но врачи уехали, так и не выйдя из машины. Позже человек умер прямо на остановке.

В прокуратуре сообщили, что проводят проверку по сообщениям СМИ. Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Халатность врачей

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