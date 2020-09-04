Если уж пасмурный Урал всерьез обратил внимание на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), то что говорить о более перспективных в этом плане регионах! Весь мир сегодня не только обсуждает декарбонизацию, но и активно развивает альтернативную энергетику, и непростая ситуация в мировой экономике в 2020 году подстегнула этот процесс. В первом полугодии в Европе впервые за всю историю "зеленая" энергетика выработала больше, чем источники, работающие на ископаемом топливе - 40 против 34 процентов.

Но, как известно, что немцу хорошо, русскому может быть вовсе невыгодно. Насколько опасно глобальное увлечение ВИЭ для экономики РФ и ее системообразующей отрасли - ТЭК? И как добывающему сектору вписаться в новый тренд? Эти вопросы обсудили эксперты Тюменского нефтегазового форума в ходе третьей стратегической онлайн-сессии "Глобальная декарбонизация и энергобезопасность России: стратегия преодоления рисков".

- Основная причина, почему человечество поворачивает в эту сторону, - климатический вызов, - говорит директор центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова. - Россия тоже подписала Парижское соглашение, подразумевающее 25-30-процентное сокращения выбросов парниковых газов. Но многие пошли дальше, заявив, что к 2050 году достигнут полной углеродной нейтральности, и это 65 из 200 стран мира, включая весь Евросоюз. Тема дня - введение углеродного пограничного налога в ЕС. Игнорировать эти перемены нельзя, ведь Европа - по-прежнему основной партнер России в плане экспорта ресурсов.

Нефтегазовые компании считают: необходимо совершенствовать законодательство, чтобы обеспечить более справедливое распределение затрат на уменьшение углеродного следа

Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ - более 39 процентов, и государство не может позволить себе кардинально изменить ситуацию в ущерб населению, отмечает замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев. То, что ЕС планирует к 2035 году полное прекращение потребления угля, а затем нефти и газа в качестве топлива, для нас может носить катастрофический характер, если не хеджировать риски. Как? Энергостратегия страны до 2035 года утверждена и выполняется, и результаты неплохие: за пять лет на 19 процентов снижены выбросы загрязняющих веществ, парниковых газов - на шесть, более чем на 10 процентов уменьшены удельные затраты и т.д.

В то же время о новом зеленом курсе заявили не только государства, но и крупнейшие компании, в том числе добывающие - BP, Shell, Total. Как только традиционные нефтяные компании осознают ситуацию, они станут обсуждать тему на другом уровне, уверен старший партнер Rystad Energy AS Ларс Эйрик Николайсен. По его словам, у ТЭК два основных пути. Первый - снижение выбросов за счет технологий, и плюс в том, что это ведет к увеличению эффективности бизнеса в целом. Скажем, российским нефтяникам предстоит основательно заняться вопросом улавливания и переработки попутного газа. Второй - инвестиции, позволяющие "разбавить углеродный след в окружающей среде", например, посадка лесов, развитие ВИЭ.

Правда, похоже, что отечественный добывающий сектор еще не вполне прочувствовал новый тренд.

- Думаем, что заявления о полной углеродной нейтральности - пока фантазии. Как минимум 20-30 лет миру будут нужны нефть и газ, и для этого все равно необходимо осваивать новые месторождения. Да, нужно снижать нагрузку, внедрять эффективные технологии, в том числе цифровые, но уходить из этой ниши было бы неправильно, - говорит руководитель департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко. - Мы не планируем быстро прощаться с нашим обычным бизнесом, но понимаем, что появляется новый рынок альтернативных энергетических технологий, и на него тоже нужно заходить. Хотя пока их доходность крайне мала, поэтому традиционные компании вкладывают в их развитие очень малую долю своих инвестиций.

Эксперт считает, что задействованы далеко не все резервы, позволяющие снизить углеродную нагрузку от традиционных источников. Так, есть весьма эффективные технологии улавливания углекислого газа, и расходы на их внедрение могли бы быть сопоставимы с субсидиями на производство электромобилей. А вместо господдержки солнечных электростанций стоило бы запустить более честный механизм - прямой углеродный налог. Одним словом, нефтегазовые компании и сами активно работают над развитием зеленых технологий, но отмечают, что надо совершенствовать законодательство, чтобы обеспечить более справедливое распределение затрат на уменьшение углеродного следа человечества.

Инициативы Евросоюза по регулированию экспорта углеводородов не отвечают никаким нормативным актам ВТО, подтверждает директор по устойчивому развитию "Сибура" Максим Ремчуков. Перерабатывающая компания уделяет очень большое внимание совершенствованию технологий, в том числе с точки зрения экологических стандартов. Например, стоит задача до 2025 года на 15 процентов снизить выбросы диоксида углерода на тонну продукции в нефтехимии.

А вот нефтесервисная компания "Шлюмберже" намерена к тому же сроку снизить общий объем выбросов на 35 процентов, включая прямое, косвенное и опосредованное воздействие на окружающую среду.

- Мы разрабатываем универсальный цифровой инструмент для оценки углеродного следа. Есть целый портфель технологий, влекущих снижение антропогенного воздействия на атмосферу. Например, по методу хайвэй задействуется в два раза меньше пропантов, чем при традиционном гидроразрыве пласта. Когда вместо физических экспериментов проводят цифровые, это тоже снижает выбросы, - рассказывает вице-президент "Шлюмберже" в России и Центральной Азии Артем Карапетов. - Ведутся разработки в области улавливания парниковых газов, мембранных технологий, водородной энергетики. Вообще у РФ колоссальный научный потенциал, который поможет сделать отрасль более зеленой.