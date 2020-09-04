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04.09.2020 08:38
Рубрика: Общество

Пора заметать следы

Российский ТЭК готов взять курс на экологичные технологии
Текст: Юлия Санатина (УрФО)
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
В Свердловской области к 2025 году построят три солнечные электростанции общей мощностью 28 мегаватт. Об этом заявил первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. В перспективе таких энергоисточников будет 28. Власти прогнозируют, что объем вложений в них составит 11 миллиардов рублей, и интерес к проекту у потенциальных инвесторов есть.
Созданием и эксплуатацией солнечных панелей и других альтернативных источников энергии всерьез занимаются ученые УрФУ. Фото: Татьяна Андреева/РГ Созданием и эксплуатацией солнечных панелей и других альтернативных источников энергии всерьез занимаются ученые УрФУ. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Созданием и эксплуатацией солнечных панелей и других альтернативных источников энергии всерьез занимаются ученые УрФУ. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Если уж пасмурный Урал всерьез обратил внимание на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), то что говорить о более перспективных в этом плане регионах! Весь мир сегодня не только обсуждает декарбонизацию, но и активно развивает альтернативную энергетику, и непростая ситуация в мировой экономике в 2020 году подстегнула этот процесс. В первом полугодии в Европе впервые за всю историю "зеленая" энергетика выработала больше, чем источники, работающие на ископаемом топливе - 40 против 34 процентов.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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Но, как известно, что немцу хорошо, русскому может быть вовсе невыгодно. Насколько опасно глобальное увлечение ВИЭ для экономики РФ и ее системообразующей отрасли - ТЭК? И как добывающему сектору вписаться в новый тренд? Эти вопросы обсудили эксперты Тюменского нефтегазового форума в ходе третьей стратегической онлайн-сессии "Глобальная декарбонизация и энергобезопасность России: стратегия преодоления рисков".

- Основная причина, почему человечество поворачивает в эту сторону, - климатический вызов, - говорит директор центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова. - Россия тоже подписала Парижское соглашение, подразумевающее 25-30-процентное сокращения выбросов парниковых газов. Но многие пошли дальше, заявив, что к 2050 году достигнут полной углеродной нейтральности, и это 65 из 200 стран мира, включая весь Евросоюз. Тема дня - введение углеродного пограничного налога в ЕС. Игнорировать эти перемены нельзя, ведь Европа - по-прежнему основной партнер России в плане экспорта ресурсов.

Нефтегазовые компании считают: необходимо совершенствовать законодательство, чтобы обеспечить более справедливое распределение затрат на уменьшение углеродного следа

Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ - более 39 процентов, и государство не может позволить себе кардинально изменить ситуацию в ущерб населению, отмечает замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев. То, что ЕС планирует к 2035 году полное прекращение потребления угля, а затем нефти и газа в качестве топлива, для нас может носить катастрофический характер, если не хеджировать риски. Как? Энергостратегия страны до 2035 года утверждена и выполняется, и результаты неплохие: за пять лет на 19 процентов снижены выбросы загрязняющих веществ, парниковых газов - на шесть, более чем на 10 процентов уменьшены удельные затраты и т.д.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора ЯНАО
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В то же время о новом зеленом курсе заявили не только государства, но и крупнейшие компании, в том числе добывающие - BP, Shell, Total. Как только традиционные нефтяные компании осознают ситуацию, они станут обсуждать тему на другом уровне, уверен старший партнер Rystad Energy AS Ларс Эйрик Николайсен. По его словам, у ТЭК два основных пути. Первый - снижение выбросов за счет технологий, и плюс в том, что это ведет к увеличению эффективности бизнеса в целом. Скажем, российским нефтяникам предстоит основательно заняться вопросом улавливания и переработки попутного газа. Второй - инвестиции, позволяющие "разбавить углеродный след в окружающей среде", например, посадка лесов, развитие ВИЭ.

Правда, похоже, что отечественный добывающий сектор еще не вполне прочувствовал новый тренд.

- Думаем, что заявления о полной углеродной нейтральности - пока фантазии. Как минимум 20-30 лет миру будут нужны нефть и газ, и для этого все равно необходимо осваивать новые месторождения. Да, нужно снижать нагрузку, внедрять эффективные технологии, в том числе цифровые, но уходить из этой ниши было бы неправильно, - говорит руководитель департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко. - Мы не планируем быстро прощаться с нашим обычным бизнесом, но понимаем, что появляется новый рынок альтернативных энергетических технологий, и на него тоже нужно заходить. Хотя пока их доходность крайне мала, поэтому традиционные компании вкладывают в их развитие очень малую долю своих инвестиций.

Эксперт считает, что задействованы далеко не все резервы, позволяющие снизить углеродную нагрузку от традиционных источников. Так, есть весьма эффективные технологии улавливания углекислого газа, и расходы на их внедрение могли бы быть сопоставимы с субсидиями на производство электромобилей. А вместо господдержки солнечных электростанций стоило бы запустить более честный механизм - прямой углеродный налог. Одним словом, нефтегазовые компании и сами активно работают над развитием зеленых технологий, но отмечают, что надо совершенствовать законодательство, чтобы обеспечить более справедливое распределение затрат на уменьшение углеродного следа человечества.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Инициативы Евросоюза по регулированию экспорта углеводородов не отвечают никаким нормативным актам ВТО, подтверждает директор по устойчивому развитию "Сибура" Максим Ремчуков. Перерабатывающая компания уделяет очень большое внимание совершенствованию технологий, в том числе с точки зрения экологических стандартов. Например, стоит задача до 2025 года на 15 процентов снизить выбросы диоксида углерода на тонну продукции в нефтехимии.

А вот нефтесервисная компания "Шлюмберже" намерена к тому же сроку снизить общий объем выбросов на 35 процентов, включая прямое, косвенное и опосредованное воздействие на окружающую среду.

- Мы разрабатываем универсальный цифровой инструмент для оценки углеродного следа. Есть целый портфель технологий, влекущих снижение антропогенного воздействия на атмосферу. Например, по методу хайвэй задействуется в два раза меньше пропантов, чем при традиционном гидроразрыве пласта. Когда вместо физических экспериментов проводят цифровые, это тоже снижает выбросы, - рассказывает вице-президент "Шлюмберже" в России и Центральной Азии Артем Карапетов. - Ведутся разработки в области улавливания парниковых газов, мембранных технологий, водородной энергетики. Вообще у РФ колоссальный научный потенциал, который поможет сделать отрасль более зеленой.

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