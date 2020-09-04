Роспотребнадзор: Иммунитет к COVID-19 имеют 12,4 процента свердловчан

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области озвучило итоги исследования на наличие антител к COVID-19 у жителей региона.

В исследовании приняли участие 3149 добровольцев: 1032 женщины и 2117 мужчин в семи возрастных группах. Оказалось, иммунитет к коронавирусу имеют 12,4 процента обследованных.

Лучше всего ко встрече с инфекцией оказались подготовлены дошколята: их уровень иммунитета - 23,3 процента, хуже всего у людей от 40 до 49 лет (7,9 процента). Что касается школьников 7-13 лет, антитела обнаружили лишь у 16,3 процента ребят.

- Учитывая активность данного возраста, а также то, что в настоящее время формируются организованные коллективы в образовательных учреждениях, необходимо помнить о высоких рисках заноса и распространения COVID-19 школах и детских садах, а впоследствии и дома, в семейном окружении, - напоминают в региональном Роспотребнадзоре.

Среди переболевших антитела выявили у 73,1 процента человек, у контактировавших с больными - у 20,8 процента. 11,8 процента обследованных, не имевших контакта с заболевшими также показали наличие иммунитета к вирусу.

Подавляющее большинство тех, у кого тесты показали наличие антител (94,4 процента), заявляли, что симптомов коронавируса или ОРВИ не имели, с заболевшими не встречались.

- Таким образом, можно утверждать, что они перенесли инфекцию бессимптомно, - говорят в ведомстве.

Второй этап исследований коллективного иммунитета начнется в сентябре. Подробности его проведения пока не сообщают.

По данным на 4 сентября, за минувшие сутки в регионе выявили 123 новых случаев COVID-19. Состояние 80 человек медики оценивают как тяжелое, 71 из них находятся в реанимации, 37 - на аппаратах ИВЛ, сообщают в региональном оперштабе по коронавирусу. Зарегистрировано 4 случая смерти больных (общее число погибших - 470).

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