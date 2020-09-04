Экс-главу Верхнеуральской тюрьмы заподозрили в превышении полномочий

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника старейшей тюрьмы региона. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- Установлено, что в прошлом году подозреваемый, превышая свои полномочия, дал незаконное указание о направлении осужденных колонии-поселения на выполнение работ за пределами исправительного учреждения, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В течение 10 дней семеро заключенных занимались работами по разбору здания.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела. Следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По статье о превышении должностных полномочий бывшему начальнику Верхнеуральского централа грозит наказание от 80-тысячного штрафа до четырех лет лишения свободы.