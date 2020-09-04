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04.09.2020 15:25
Рубрика: Происшествия

Экс-главу Верхнеуральской тюрьмы заподозрили в превышении полномочий

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника старейшей тюрьмы региона. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК по региону.

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- Установлено, что в прошлом году подозреваемый, превышая свои полномочия, дал незаконное указание о направлении осужденных колонии-поселения на выполнение работ за пределами исправительного учреждения, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В течение 10 дней семеро заключенных занимались работами по разбору здания.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела. Следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По статье о превышении должностных полномочий бывшему начальнику Верхнеуральского централа грозит наказание от 80-тысячного штрафа до четырех лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Преступления правоохранителей

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