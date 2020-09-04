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04.09.2020 08:39
Рубрика: Общество

Опекают талантливых

Количество профильных классов за пять лет выросло втрое
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
Формирование профориентационных классов с углубленным изучением ряда предметов влечет дополнительные траты для предприятий-шефов. Но нет сомнений в том, что вложения окупятся многократно, как и укрепление кооперации с вузами.

Практика показывает: выпускники профильных классов - успешные студенты, нацеленные после защиты диплома немедля приступить к работе. Когда карьера инженера начинается со школьной скамьи - это, как правило, залог высокой профессиональной подготовки, отмечают кадровики компаний.

Двигатель успеваемости - мотивация, в профильных классах она намного выше, чем в обычных. Так, медалистами стала добрая половина нынешних выпускников "Роснефть-класса" нижневартовской школы №42. Это большой город, но неизменно высокие результаты показывают и ребята из настоящей таежной глубинки - поселка Туртас Уватского района. К примеру, все выпускники прошлого года стали студентами Тюменского индустриального университета (ТИУ). Естественно, они остаются в поле пристального внимания "учредителя" класса - "Уватнефтегаза".

Когда карьера инженера начинается со школьной скамьи - это залог высокой профессиональной подготовки

Опекают талантливых и другие компании ТЭК. По традиции летом "Лукойл" объявляет имена 25 студентов и магистрантов ТИУ, удостоенных именной стипендии. Те, кому она присуждена впервые, будут ежемесячно получать 2,5 тысячи рублей. А 14 "дважды стипендиатов" заслужили уже три тысячи. Среди них - магистрант Мария Уфимцева, готовящаяся к защите диссертации на тему разработки трудноизвлекаемых запасов Западной Сибири.

Фото: iStock
Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году

А вот учащимся нижневартовского филиала вуза Дмитрию Салееву и Сергею Чифилеву назначены корпоративные стипендии от "Варьеганнефтегаза". Юноши не только сдают экзамены на отлично, но и участвуют в научно-технических конференциях предприятия, проходят на нем производственную практику. Кстати, третьекурсник Дмитрий начал свою карьеру в нефтяной отрасли с профильного класса в городе Радужном.

Между тем индустриальный университет считает необходимым вовлекать ребят в техническую и цифровую орбиту еще с более ранних лет. В конце августа школа инженерного резерва ТИУ при партнерстве "Газпрома" собрала на учебно-игровую площадку учащихся 5-9 классов из разных регионов России. Правда, в отличие от прошлого года занятия по известной причине проходили онлайн. Среди образовательных направлений - "математика", "3D-моделирование", "подготовка к олимпиадам по физике", "химия", "схемотехника и электрика", "создание сайтов".

Ну и еще один показательный пример. "Газпром нефть" в сотрудничестве с тюменскими университетами запустила образовательный проект "INкорпорация" для плотной работы ведущих специалистов со студентами. По сравнению с 2018 годом инвестиции компании в НИОКР, выполняемые совместно с отечественными вузами, выросли в 2,5 раза.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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