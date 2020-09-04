Тюменская область вышла в лидеры строительства с использованием эскроу-счетов

На втором месте оказалась Новосибирская область (плюс 127 процента или 513 тыс. кв.м), на третьем - Воронежская (плюс 103 процента или 361 тыс. кв.м). Всего же по стране сдаваемая площадь проектов с использованием эскроу дотянула до 38,5 млн кв.м (прирост составил 46 процентов или 12,1 млн кв.м).

Сейчас в Западной Сибири по правилам, действующим с 1 июля 2019 года, реализуют 82 проекта, из которых 18 общей площадью 176 тыс. кв.м перешли на рельсы проектного финансирования прошлым летом, а 64 (площадь - 1097 тыс. кв.м) - абсолютно новые. По всем заключено более 5,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Первый дом в рамках программы здесь сдали еще в ноябре 2019-го.

На августовской пресс-конференции в онлайн-режиме глава Тюменской области Александр Моор рассказал, что до конца года на территории планируют ввести в строй 1,7 тысячи квадратных метров жилого фонда.

- Намеченных целей мы достигнем при сохранении льгот на приобретение жилья и повышении темпов ввода в эксплуатацию, - отметил губернатор.

Напомним, что использовать эскроу для сделок по долевому строительству застройщики по своему усмотрению могли с июля 2018 года, но уже через полный календарный сезон президент подписал закон о действии только такого механизма, без других вариантов. Вообще же сделки с использованием эскроу-счета широко распространены в мире: они гарантируют безопасность финансов покупателя при недобросовестном поведении продавца и наоборот. Покупатель кладет деньги на счет, а продавец может их забрать, только когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. В роли независимого посредника выступает банк.

Главное преимущество договоров эскроу при покупке строящихся объектов - защита прав дольщиков от нечестных застройщиков. Компании только тогда смогут получить деньги покупателей и рассчитаться с кредитами, взятыми на строительство, когда сдадут квартиры в срок. Если же обанкротятся, дольщики получат средства обратно в полном объеме.

Заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов подчеркивает, что за все время с начала реформы ни один дом, строящийся с использованием проектного финансирования, не стал проблемным.

Кстати, к началу сентября текущего года в России по новым правилам строят 39 процентов многоквартирного жилья.