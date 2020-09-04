Нефтетранспортную сеть страны позволительно сравнить с кровеносной. Слаженная работа каждого элемента позволяет говорить о надежности всего нефтепроводного комплекса. Поэтому задача компании "Транснефть" заключается не просто в обеспечении непрерывной транспортировки топлива с заданными качественными характеристиками, но и в тщательнейшем отслеживании "состояния здоровья" всех составляющих системы.

"Транснефть - Сибирь" была в числе пяти компаний - ликвидаторов экологической катастрофы под Норильском, и ее сотрудники там весьма отличились. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Сибирь"

В этом ракурсе ответственность АО "Транснефть - Сибирь", крупного подразделения российской компании по транспорту нефти, значительна: территория необъятная, с преобладанием холодных, арктических, сильно заболоченных, малолюдных, бездорожных районов, и именно здесь добывается и закачивается в магистральные трубопроводы большая часть российской нефти.

В этом году для спасательно-аварийных отрядов предприятия беспрецедентным "боевым испытанием" стала помощь при устранении последствий масштабного ЧП - экстренный вылет на место разлива дизельного топлива в окрестностях Норильска. "Транснефть - Сибирь" была в числе пяти компаний - участников ликвидации экологической катастрофы, и ее сотрудники там весьма отличились. Первым же бортом вертолета с отрядом спасателей в зону бедствия прибыли гендиректор Виктор Бронников и главный инженер Юрий Малов. Мало кому известный факт: руководитель более чем десятитысячного коллектива до последнего дня операции - почти две недели - жил в палатке вместе со спасателями на острове посреди реки Амбарной, в воду которой попали тысячи тонн горючего с местной ТЭЦ. С разговора о необычной командировке за Полярный круг и началось наше интервью с Виктором Бронниковым.

Виктор Бронников: Горжусь нашим сводным отрядом спасателей, продемонстрировавшим профессионализм и выучку и заслужившим благодарность главы МЧС. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Сибирь"

Обитаемый остров в реке солярки

Виктор Александрович, почему вы не покидали место ликвидации последствий разлива до самого конца?

Виктор Бронников: Когда узнал о масштабах аварии, понял: нашим ребятам предстоит очень напряженная и небезопасная работа. К тому же хорошо знаю специфику климата - десять лет отработал за Полярным кругом. При облете территории зацепился взглядом за довольно большой остров, находящийся посреди загрязненной реки. Подумал: удобный плацдарм для развертывания заградительных бонов, нефтесборного оборудования. Так оно и оказалось.

Стратегию заброски бригад спасателей проработали совместно с вице-президентом компании "Транснефть" Павлом Ревель-Мурозом. Он же ежедневно отслеживал, как продвигаются работы по ликвидации последствий аварии.

Доставлять людей и технику - а процесс был поэтапным - пришлось вертолетами. С высадкой первой группы "десанта", бригады из Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, немедленно приступили к операции. Шла она непрерывно, круглосуточно, работу организовали в две смены. Бытовые удобства, разумеется, обеспечили, появилась даже баня-палатка. Остаться здесь до самого завершения операции я решил из чувства долга и ответственности - ситуация экстраординарная.

Большую роль сыграли ресурсы всей компании "Транснефть", без уникального оборудования, вертолетов ничего бы не сделали. Ну и наши работники не подвели

Река Амбарная впадает в озеро Пясино. Не допустить попадания в него нефтепродуктов - такая была сверхзадача. Справиться с ней помогла сама северная природа. Представьте себе: сначала дизельное топливо плывет по течению, а через некоторое время - против него. "Чудо" совершил северный ветер. Так бывает в этом регионе: он надолго сменил направление, принеся из Арктики стужу и снег, и с силой погнал вспять верхний слой, состоящий из дизтоплива. Его толщина доходила до 60 сантиметров, резко поднимался и уровень реки. Мы ежедневно с воздуха отслеживали характер течений, чтобы быстро реагировать, менять расположение бонов, нефтесборного оборудования для максимально эффективной задержки разлившегося горючего.

Большую роль сыграли ресурсы всей компании "Транснефть", без уникального оборудования, вертолетов ничего бы не сделали. Ну и наши работники не подвели, доставили сюда специальную технику - тоже стоящую перед ними задачу выполнили. Горжусь нашим сводным отрядом спасателей, продемонстрировавшим профессионализм и выучку и заслужившим благодарность главы МЧС.

Видеть сквозь металл

"Транснефть - Сибирь" эксплуатирует 28 магистральных трубопроводов общей протяженностью 9,5 тысячи километров. За каждым метром нужно уследить. Насколько точны и надежны инструменты для выявления дефектов труб, степени их изношенности?

Виктор Бронников: В распоряжении предприятия - высокоэффективное диагностическое оборудование.

Возьмем почти 500-километровый трубопровод Заполярье - Пурпе, запущенный в эксплуатацию в 2016-м. Скажете, что он новый и не требует пристального наблюдения? Еще как требует. К примеру, два раза в год исследуем его посредством многоканальной профилеметрии, сканируем лазером с воздуха. Арктика диктует свои условия. Помимо климатических, учитываются и другие факторы, такие, например, как сочетание температуры перекачиваемой нефти с вечной мерзлотой здешних грунтов. По всем направлениям принимаются оптимальные решения.

Промышленный кластер

ПАО "Транснефть" имеет развитый промышленный кластер в виде заводов машиностроительного, металлообрабатывающего, электротехнического профиля. На Урале у компании уже целая группа предприятий. На модернизацию и реконструкцию Тюменского ремонтно-механического завода (РМЗ) ушло около трех миллиардов рублей. Недавно побывал на нем: впечатляют и смонтированное в цехах оборудование, и культура производства. В чем преимущества такого подхода - иметь в своей структуре ремонтно-механический завод?

Виктор Бронников: Поясню на примере магистральных насосных агрегатов. Когда-то их закупали за рубежом. В рамках программы импортозамещения запустили новый завод в Челябинске. С ним тесно связано структурное подразделение АО "Транснефть - Сибирь" - Тюменский РМЗ, поставляющее свыше 90 процентов эксклюзивных комплектующих: роторы, пластинчатые муфты, торцевые уплотнения и прочее. Под них закуплены высокоточные станки с числовым программным управлением. Есть литейный цех, в год он выдает около 300 тонн высококачественного металла.

Очень мощные четырехвалковые машины с усилием до 200 тонн загибают и вальцуют металл различной толщины. Изготавливаем всю номенклатуру изделий для ремонта наших трубопроводов на всей территории страны, подшипники и корпуса для агрегатов, очистные сооружения, соответствующие международному экологическому стандарту. Все проходит жесткий контроль качества. И мы не зависим по срокам от поставщиков необходимой нам продукции машиностроения.

Помимо заказов организаций, входящих в систему "Транснефти", выполняем и сторонние, в первую очередь от нефтяников. Основная задача - обеспечить выполнение жестких корпоративных требований по качеству, номенклатуре и срокам исполнения. Понятно, что нет резона производить все, что необходимо "Транснефти", те же трубы.

Справка

Виктор Бронников родился и вырос под Тобольском - в деревне Нижние Аремзяны на берегу Иртыша. Со школьных лет мечтал работать на построенной поблизости нефтеперекачивающей станции, кажущейся тогда образцом технического прогресса. Мечта сбылась, правда, годы спустя. После окончания Тюменского индустриального института по специальности "бурение нефтяных и газовых скважин" молодой инженер десять лет работал в заполярных широтах Ямала - Тазовской нефтеразведочной экспедиции. Начинал с помощника бурильщика, вырос до начальника районной инженерной службы бурения. В 1992 году с семьей вернулся с Крайнего Севера в родительский дом, занял должность главного инженера ЛДПС "Аремзяны" в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов, а в 2000-м возглавил его. Через три года переведен на должность заместителя гендиректора по эксплуатации предприятия "Сибнефтепровод" (ныне АО "Транснефть - Сибирь"). С 2006 года занимал руководящие должности в ООО "Транснефть - Восток". С 2015 года - гендиректор АО "Транснефть - Сибирь". Заслуженный строитель Российской Федерации, награжден орденами Почета и Дружбы. В 2020 году накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности Виктору Александровичу присвоено звание "Почетный нефтяник".