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04.09.2020 08:34

Тюмень задает повестку

Экспертами и гостями нефтегазового форума офлайн и онлайн станут десятки тысяч человек
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Спецвыпуск № 198(8252)
В конце июня, когда коронавирусная инфекция в западносибирских регионах лишь набирала обороты, многих удивила оптимистичная новость - анонс о том, что Тюменский нефтегазовый форум (TNF) состоится традиционно в сентябре и, как обычно, примет участников в аудиториях технопарка. Сегодня сомнений в этом нет, поездку в сибирский город запланировали министры федерального правительства, руководители ключевых компаний ТЭК, в том числе иностранных, ученые, ведущие специалисты нефтегазодобывающих и сервисных предприятий. Все они соскучились по живому общению, хотят окунуться в эмоциональную атмосферу дискуссий. Вместе с тем востребован как никогда и онлайн-формат - виртуально присутствовать на площадках TNF смогут десятки тысяч человек.
Участники прошлогодних дискуссий хотят вновь встретиться на TNF. Фото: Пресс-служба TNF Участники прошлогодних дискуссий хотят вновь встретиться на TNF. Фото: Пресс-служба TNF
Участники прошлогодних дискуссий хотят вновь встретиться на TNF. Фото: Пресс-служба TNF

Об отличительных особенностях и инновациях TNF-2020 говорим с исполнительным директором оргкомитета форума Владимиром Илющенко.

Как всегда, ожидается приезд большого числа гостей. Хотя пандемия идет на спад, однако жесткие санитарно-эпидемиологические требования к проведению массовых мероприятий никто не отменял. Каким образом обеспечите безопасность участников?

Владимир Илющенко: Мы позиционируем форум как территорию, свободную от коронавируса. Задействуем несколько мобильных лабораторий для проведения экспресс-анализов на COVID-19 - в аэропорту, гостиницах, рядом с Тюменским технопарком. Через 15 минут, максимум полчаса, результат будет известен и немедленно занесен в электронную карту гостя. С положительным, как понимаете, вход исключен. Каждый участник получит пакет с масками и перчатками (необходимость носить их в помещении мы оставляем на усмотрение гостей), разумеется, предусмотрен замер температуры тела и обработка рук антисептиком, как и регулярная дезинфекция поверхностей во всех помещениях.

В апреле вы организовали первую онлайн-сессию TNF, анонсировали последующие, и я тогда подумал: в нынешнем году форум придется проводить исключительно в интернет-пространстве, а если "вживую", то, вероятнее всего, отложенным на пару месяцев. А вы, Владимир, такой вариант для себя не исключали?

Владимир Илющенко: Немало масштабных деловых мероприятий в России вообще перенесены на следующий год. Я сполна осознавал риски. И все-таки, вопреки царившим весной пессимистическим настроениям, настраивал себя на сентябрь. Когда эпидемиологическая обстановка в регионе нормализовалась, мы заручились поддержкой правительства и приступили к подготовке.

Развитый ТЭК был и остается преимуществом государства, но надо менять технологический уклад в сторону глубокого передела углеводородов

Что касается первой виртуальной сессии, вы же помните ощущение растерянности среди участников рынка углеводородов, когда цены на баррель рухнули. В первую очередь кризис ударил по предприятиям нефтегазового сервиса. В условиях изоляции ощущалась острая потребность в диалоге между ними, добывающими компаниями, федеральными и региональными властями. И такой диалог нам удалось провести, последовав примеру технической организации интернет-конференций коллегами из "Сколково".

Тогда-то и возникла идея сформировать мощную онлайн-платформу TNF, которая позволила бы человеку из любой страны наблюдать за происходящим в аудиториях форума, задавать вопросы спикерам, обмениваться мнениями с кем-либо посредством "Личного кабинета". Мы запускаем 35 тематических площадок. Часть из них - классические аудиторные, часть - виртуальные, рассчитанные, как правило, на общение специалистов узкого профиля. Таким образом мы органично совмещаем форматы офлайн и онлайн: они уже неразрывны.

По нашим оценкам, за TNF будут в общей сложности наблюдать около 40 тысяч человек, непосредственно в технопарке присутствовать - около двух тысяч.

Новшество прошлого года - устройство сборного выставочного павильона возле входа в технопарк - повторите?

Владимир Илющенко: В условиях изоляции ощущалась острая потребность в диалоге между компаниями, федеральными и региональными властями. И такой диалог нам удалось провести. Фото: Денис Зиновьев

Владимир Илющенко: Не просто повторим, проект получил развитие. Совмещенный с входом в здание просторный павильон представляется гостям единым целым с ним. Удачное решение в части организации выставочного пространства подвигло нас обратиться к европейской компании, признанному лидеру в производстве каркасно-стендовых конструкций, с просьбой изготовить павильон побольше. Превосходя предыдущий по размеру примерно на 40 процентов, он позволит значительно увеличить экспозиционные площади с учетом соблюдения социальной дистанции.

Полагаю, экономические реалии 2020 года, потрясения на мировом энергетическом рынке и связанные с ними тенденции повлияют на характер дискуссий?

Владимир Илющенко: Безусловно. В числе острых тем, которые предстоит обсудить, - последствия углеводородного квотирования для России, должной в соответствии с международным соглашением выплачивать миллиардные "штрафные" за добычу и реализацию нефти. Не разумнее ли эти деньги направлять на формирование собственной зеленой энергетики? Вообще, вопрос об альтернативной энергетике становится сверхактуальным, негоже РФ оказаться в аутсайдерах. Одно из самых перспективных для Федерации направлений - водородное топливо. Развитый ТЭК был и остается преимуществом государства, только надо скорее менять технологический уклад в сторону глубокого передела углеводородов. Пример тому - тобольская нефтехимия с группой новых заводов, посетить которые в ближайшее время намерен президент России.

Ощущается пристальный интерес к форуму зарубежных партнеров. В частности, из Китая обещает прилететь большая делегация, группа дипломатов из 15-20 государств. Всем хочется знать, какую стратегию вырабатывает в современных условиях наша страна, каков будет вектор ее энергетической политики.

Гостей вне рамок деловых мероприятий чем порадуете?

Владимир Илющенко: Турнир по регби. Международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс". Различные экскурсии. Очень интересная выставка, посвященная 60-летию начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири. И это далеко не все.

Кстати

Форум пройдет 22-24 сентября при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, а также правительства Тюменской области с участием руководителей ряда федеральных министерств и ведомств, губернаторов. Ключевая тема TNF-2020 - "Будущее сегодня: новые возможности индустрии". Партнерами выступают крупнейшие компании ТЭК: "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" ("РН-Уватнефтегаз"), группа компаний Socar, "Газпром" ("Газпром недра"). Подтвердили участие компании Schlumberger, Baker Hughes. Отдельную деловую программу представят резиденты Фонда "Сколково". Среди офлайн-мероприятий - пленарные сессии, круглые столы, мастер-классы, Технологические дни.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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