В Челябинске на льду "Уральской молнии" скончался хоккеист

В Челябинске в ледовом дворце "Уральская молния" во время вечерней тренировки умер хоккеист-любитель. Спортсмен внезапно потерял сознание. Реанимационные мероприятия результата не дали, сообщили в пятницу в администрации Челябинска.

- По информации службы скорой помощи вызов ледовую арену поступил вчера в 19.59, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - Мужчина играл в хоккей и внезапно потерял сознание. Фельдшер медпункта сразу начал сердечно-лёгочную реанимацию. Через 11 минут к нему подключилась прибывшая по вызову бригада "скорой помощи". Однако спасти спортсмена не удалось.

В общей сложности реанимационные мероприятия продолжались 45 минут. Умершему спортсмену было 55 лет.