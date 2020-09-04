Согласно биогенной теории происхождения нефти, уголь и торф - ее ближайшие родственники. Довольно просто превратить уголь в нефть и получить жидкое топливо, допустим авиакеросин. Куда сложнее извлечь из него редкие и дорогостоящие элементы, без которых развитие технократической цивилизации немыслимо: германий, литий, скандий, галлий и другие. Концентрация же этих элементов, как выяснили недавно в ходе полевой экспедиции ученые Томского политеха, происходит недалеко от поверхности земли, в слое торфа.

Кому литий, кому йод

Исследования провели на участке знаменитых на весь мир Васюганских болот, бескрайних сибирских топей, граница которых проходит по северо-восточной зоне Тюменской области, охватывает соседние районы Югры. По словам профессора университета Олега Савичева, эта уникальная природная лаборатория позволит понять процесс аккумуляции химических элементов в водно-болотных угодьях. А затем посмотреть свежим взглядом на месторождения угля.

Между тем тот же литий, супервостребованный на рынке, присутствует и в подземных водах. К примеру, на Черкашинском и Тобольском месторождениях промышленных вод. Хотя поставили их на госбаланс не из-за лития (его разве что попутно добывать), а из-за избытка йода. Без этого галогена нам не обойтись, его даже приходится импортировать, тогда как теоретически Тюменская область и Югра могли бы обеспечить потребности в йоде не только России, но и всех евразийских стран.

Довольно просто из угля получить нефть, а потом авиакеросин. Куда сложнее извлечь из него редкие и дорогостоящие элементы, без которых немыслимо развитие технократической цивилизации

Группе тюменских исследователей за последнее десятилетие удалось продвинуться далеко вперед в технологии, увеличив долю извлечения йода из воды (около 70 процентов) и сократив время протекания процесса. Их успехи неоднократно отмечены научным сообществом. Однако до требуемой планки в 95 процентов, гарантирующей рентабельность, дотянуться еще не удалось. Важный момент: самые результативные испытания удались с так называемой подтоварной, скважинной водой нефтяного месторождения Уватского района. То есть для производства продукта можно использовать уже загрязненную нефтепродуктами воду, а насыщенную химикатами жидкость, образующуюся при получении йода, рациональнее отправлять в пласт на безопасные глубины, ибо очистка обойдется в копеечку.

Мазут превращается в белок

Из нефти и газа производят тысячи изделий: от ширпотребовского горшка до сложных деталей в авиакосмической отрасли. А реально ли получить из углеводородов что-то съедобное? И есть ли в этом разумный смысл? Утвердительно на эти вопросы отвечает доктор технических наук, лауреат всероссийского конкурса "Инженер года", заведующий "пищевой" кафедрой Тюменского индустриального университета Владимир Попов.

Он не теоретизирует, а намерен с коллегами и студентами доказать это на практике, доведя до желаемого результата не совсем удачное начинание советских ученых и производственников. Мало кто знает, что в 1970-х годах был поставлен на поток выпуск белка в качестве кормовой добавки для животных, однако проект свернули. Ключевой строительный компонент для любого организма из сложной углеводородной смеси извлечь удалось, не получилось полностью очистить его от губительных примесей: парафиновых, серных и прочих.

При нынешнем уровне технологий и оборудования, при достаточном финансировании изысканий, опытно-конструкторских работ результат достижим, убежден Владимир Попов.

- За рубежом чаще всего получают синтетический белок, а тут он натуральный. И не из нефти его возьмем, как многие предположат, а из отходов нефтехимии, концентрированных мазутов, тяжелых углеводородных фракций. В ходе глубокой переработки с полным разрушением опасных примесей получим 100-процентный белок и уже безвредные, даже полезные, отходы в виде удобрений. Две задачи - экологическую и продовольственную - решаем воедино, - говорит ученый, запатентовавший 23 изобретения.

Смешать несмешиваемое

Дерзкую даже по мировым меркам цель поставил перед собой коллега Попова - Вадим Иванов, профессор кафедры транспорта углеводородных ресурсов, кавалер ордена Мужества, который ему вручила международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности при ООН.

Сибирский ученый хочет получить отличное топливо из адской для любого автомобилиста смеси: воды и горючего (бензина, чистой нефти, мазута). На воплощение идеи Вадим Андреевич потратил уже около четырех миллионов рублей личных средств. Этим летом он перешагнул 80-летний рубеж. За его плечами свыше 400 научных трудов, почти четыре десятка патентов и полвека преподавательского стажа.

Разбавлять нефть водой, конечно же, безумие.

- Это для образности: смешиваем априори несмешиваемые жидкости. Но воду разделяем на водород и кислород, - поясняет ученый.

Для чего и конструируется уже свыше трех лет оригинальная установка. Как в добрые старые времена - в гараже. Инициатива-то сугубо частная, ну и финансирование соответствующее. Основной объем инвестиций получен от продажи акций крупной компании ТЭК.

Что подвигло Иванова и его партнеров на рисковый проект? Давнее желание найти решение для оперативной и продуктивной ликвидации разливов нефтепродуктов.

- Собрать вылившееся из трубопровода - полдела, надо еще утилизировать. Превратить в топливо с хорошими экологическими характеристиками, не отфильтровывая "вредную" воду - идеальный вариант. По моим расчетам, такое топливо должно выдерживать сверхнизкие температуры, - раскрывает замысел Вадим Иванов.