Регионы получат 60 млрд бюджетных средств на оказание помощи гражданам по соцконтракту

В общей сложности почти 60 млрд рублей из федерального бюджета выделят регионам в 2021 и 2022 году на предоставление гражданам адресной помощи в рамках социальных контрактов, сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что, начиная со следующего года, механизм соцконтракта будет реализован по всей стране и воспользоваться этой мерой господдержки смогут все россияне, доход которых ниже регионального прожиточного минимума. В этом году его запустили только в 21 пилотном регионе, в которых за 8 месяцев заключено 60 тысяч таких соглашений между гражданами и территориальными органами соцзащиты. Это 88,2% от запланированного на 2020 год количества.

Наиболее популярен социальный контракт у жителей Нижегородской области, где благодаря ему помощь получили 12 тысяч наиболее нуждающихся семей, а также Новгородской области и республике Мордовия: в этих регионах заключено по 4 тысячи соцконтрактов. С помощью этой меры госсподдерджки с начала 2020 года 33,4 тысячи семей (54,1%) смогли преодолеть сложную жизненную ситуацию, еще 22,6 тысячи семей (36,5%) нашли работу, благодаря которой вышли за черту бедности и перешли на самообеспечение.

В Минтруде напомнили, что положения соцконтракта могут включать поиск работы, лечение, обучение, открытие собственного бизнеса, приобретение лекарств или товаров первой необходимости. С этого года финансовую помощь, полученную в рамках него, также можно направить на покупку одежды или обуви, а начинающим предпринимателям - на приобретение материально-производственных запасов и аренду помещений.