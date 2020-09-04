Решение проблем обманутых дольщиков ускорится

Принятие решений о выплате компенсаций или достройке домов для обманутых дольщиков будет ускорено. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Новым постановлением правительства меняется порядок принятия решений о восстановлении прав обманутых дольщиков. Это, по словам Хуснуллина, позволит быстрее подготавливать материалы к Наблюдательным советам Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и тем самым ускорить процесс.

Новый подход унифицирует расчет стоимости достройки проблемных домов и позволит Фонду производить такие расчеты самостоятельно, без привлечения сторонних экспертов

"Раньше Фонд использовал данные, которые предоставляли привлеченные оценочные компании. Не было единой методики расчета стоимости достройки. Теперь подход расчета унифицирован, благодаря чему Фонд защиты прав дольщиков сможет самостоятельно рассчитывать стоимость достройки, используя данные из отчетов экспертов только в части строительной готовности. При этом себестоимость строительства 1 "квадрата" жилья в регионах будут брать из системы ЕИЖС", - подчеркнул вице-премьер.

С конца 2017 года, когда был создан Фонд защиты прав дольщиков, были приняты решения по 310 проблемным домам. До конца года планируется провести Наблюдательные советы еще по 700 домам.