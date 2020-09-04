Росреестр: Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН защитит от мошенников

Законопроект, предусматривающий запрет на перепродажу сведений из ЕГРН, предложен Росреестром для защиты граждан от мошенников и от переплат за нужные им сведения. При этом опасения бизнес-сообщества, что эти ограничения помешают работе добросовестных предпринимателей, безосновательны, подчеркивает пресс-служба ведомства.

Законопроект не запрещает использовать сведения ЕГРН для подготовки различной аналитической информации с ее дальнейшим использованием. Изменения не коснутся кредитных организаций и застройщиков, с которыми взаимодействует Росреестр. В службе надеются, что их деятельность не предполагает спекулятивных действий по перепродаже данных из ЕГРН.

"Добросовестные участники рынка, работающие в рамках правового поля и не занимающиеся перепродажей сведений ЕГРН, продолжат работу", - указывается в сообщении.

Россияне регулярно жалуются в Росреестр на то, что информация о правах на недвижимость, обременениях, полученная через сайты-двойники, зачастую оказывается недостоверной. Заявители получают документы с ошибками или вовсе остаются без них и без уплаченных денег. Деятельность сайтов-двойников нарушает положения законодательства о регистрации недвижимости, считают в Росреестре. Собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам. Правообладателями спорных сайтов, зарегистрированных в основном в других странах, являются чаще всего физические лица.

Мошенники, завышая цены в десятки раз, в отличие от Росреестра, даже не несут ответственность за предоставляемые сведения и могут дать неактуальную или вообще ложную информацию - жалобы на такие случаи есть.

Кроме того, роботы, автоматически запрашивающие информацию и отправляющие повторные запросы, существенно перегружают систему Росреестра. От одного посредника может поступать более 7,5 тысячи запросов в день.