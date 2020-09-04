Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны

С января по август 2020 года, в этом ценовом сегменте было продано 1,4 миллиона смартфонов на 100 миллиардов рублей. Это рекорд в денежном выражении, так как в 2019 году доля продаж таких устройств составляла в деньгах 23%, а в 2017 году - 16% от общего числа продаж.

"Повышенный спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона наблюдался еще в марте на фоне роста валютных курсов, - пояснили в розничной сети. - После отмены режима самоизоляции продажи снова начали расти. Это объясняется отложенным спросом потребителей".

Согласно прогнозу аналитиков, до конца 2020 года доля продаж смартфонов этого сегмента может вырасти еще больше за счет продаж новых моделей и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда устройств со складным экраном.

Аналитики также отметили, что продажи смартфонов в России за восемь месяцев 2020 года выросли на 6,5% в абсолютном значении и на 13% в денежном выражении. Размер среднего чека увеличился на 6% - до 16,9 тысячи рублей.