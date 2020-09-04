Новости

На Урале вынесли приговор за похищение мужчины на стройплощадке 09:14
Количество запросов россиян на перелеты на Мальдивы выросло в шесть раз 09:02
В небе над Петербургом 2,2 тысячи дронов устроили представление 09:00
В Анапе в ДТП с автобусом пострадали 9 человек 08:59
На Украине раскритиковали внешний вид Зеленского 08:55
В Японии 11 человек пострадали при землетрясении 08:51
Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open 08:47
Дзюба догнал Бесчастных по голам за сборную России 08:32
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Айлендерс" в овертайме 08:22
Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси 08:17
СМИ: Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум 08:11
Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны 07:55
Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии 07:10
В Хабаровском крае сняли все действовавшие из-за COVID-19 ограничения 06:41
Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире 06:30
Стали известны подробности крушения сухогруза у берегов Японии 05:57
Трамп заявил о снижении в США летальности от COVID-19 на 85 процентов 05:51
Индонезия стала лидером по числу детских смертей от коронавируса 05:25
Главный инфекционист США усомнился в скором появлении вакцины от COVID-19 05:18
Прокуратура проведет проверку в Алексеевской гимназии Благовещенска 04:58
Из-за тайфуна "Майсак" воздух в Японии раскалился до +40 градусов 04:50
В Приморье во время тайфуна "Майсак" пострадали 55 человек 04:47
В сирийском Алеппо возобновлены уличные экскурсии 04:31
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо 03:48
Ракета SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 07:55
Рубрика: Экономика

Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны

Текст: Светлана Ментюкова
С начала года россияне потратили на покупку дорогих смартфонов на 30% больше, чем за аналогичный период 2019-го. В количественном исчислении доля продаж гаджетов в этой ценовой категории выросла на 7%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные, предоставленные одним из ритейлеров.

С января по август 2020 года, в этом ценовом сегменте было продано 1,4 миллиона смартфонов на 100 миллиардов рублей. Это рекорд в денежном выражении, так как в 2019 году доля продаж таких устройств составляла в деньгах 23%, а в 2017 году - 16% от общего числа продаж.

Мировые продажи смартфонов упали на 20% во втором квартале

"Повышенный спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона наблюдался еще в марте на фоне роста валютных курсов, - пояснили в розничной сети. - После отмены режима самоизоляции продажи снова начали расти. Это объясняется отложенным спросом потребителей".

Согласно прогнозу аналитиков, до конца 2020 года доля продаж смартфонов этого сегмента может вырасти еще больше за счет продаж новых моделей и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда устройств со складным экраном.

Аналитики также отметили, что продажи смартфонов в России за восемь месяцев 2020 года выросли на 6,5% в абсолютном значении и на 13% в денежном выражении. Размер среднего чека увеличился на 6% - до 16,9 тысячи рублей.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ
СМИ: Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Минздрав включил в список препаратов для лечения COVID 10 лекарств
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо
Синоптики сообщили о "невыносимой жаре" на юге европейской части России
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре