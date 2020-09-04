Российский фильм впервые возглавил iTunes в США

Российский фильм "Спутник" - дебют режиссера Егора Абраменко - после кинотеатрального проката в США возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории "хоррор" и пятое в разделе "кино". Впервые отечественному фильму удалось не только преодолеть отметку в топ-5, но и возглавить рейтинг предпочтений американских пользователей сервиса.

"В США права на прокат фильма приобрела IFC Films, и мы очень довольны этим партнерством: коллеги внимательно и точно подошли к маркетингу, презентовали "Спутник" инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы. Более того, к нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу", - поделился продюсер студии "Водород" Михаил Врубель.

"Фильм вызвал серьезный интерес у фестивалей - на сегодняшний день "Спутник" был представлен на более чем 13 международных фестивалях, включая знаменитый TriBeCa. Высокий уровень внимания к картине со стороны отборщиков, положительные отзывы значимых западных кинокритиков - все это обещает долгую жизнь нашему фильму и, надеемся, не одну победу", - говорит Илья Стюарт, основатель и продюсер компании Hype Film.

Компании-производители, в связи с такими цифровыми рейтингами, специально собрали отзывы на картину и разослали их в СМИ. Томрис Лаффли из Variety почувствовал в "Спутнике" схожую атмосферу с "Чужим" Ридли Скотта. Кэт Кларк из The Guardian увидела демонстрацию "безжалостной жестокости людей со всей их моральной мрачностью и компромиссами", которых следует опасаться больше, чем чужаков. Любопытную научно-фантастическую стилистику отметил телекритик New York Magazine и Vulture.com и главный редактор сайта Roger Ebert Мэтт Золлер Зейтц. "Актерская игра и персонажи добавляют фильму серьезный вес, а русская душевная атмосфера отличает его от американских собратьев", - добавил Зейтц.

А вот этот отзыв стоит особняком и дорогого стоит. Американский режиссер и сценарист Пол Шредер, написавший сценарии к хитам Мартина Скорсезе и номинант на премию Оскар, комментируя фильм на своей странице в Facebook, отметил, что "интеллектуальное и оригинальное кино побеждает большие бюджеты и компьютерную графику", а также призвал друзей посмотреть картину.

"Западная критика очень точно формулирует сильные стороны картины: и атмосферу, и смыслы, и работу режиссера, художников. Признаюсь, мы в определенной степени предвидели такую реакцию - после первого же просмотра стало понятно, что это жанровое кино абсолютно международного масштаба. Уверен, "Спутник" сейчас в самом начале своего пути, и картина, как и режиссер, будет по достоинству оценена в мировом прокате" - отметил продюсер картины Федор Бондарчук.

"Российская киноиндустрия за последние годы совершила значительный качественный скачок. Мы больше не выступаем в роли догоняющих, мы - полноценные игроки мирового кинорынка. Мы создаем истории, которые борются на равных с проектами ведущих мировых киностудий. И, тем не менее, мы понимаем, что почивать на лаврах еще рано, успех "Спутника" - это только начало, забраться на вершину всегда значительно проще, чем удержаться на ней. Но мы твердо намерены оставаться наверху как можно дольше", - комментирует Вячеслав Муругов, президент НМГ Студии.

Международный прокат картины на широких экранах уже стартовал в Америке, Австралии и странах Прибалтики. В Германии прокат фильма начнется с участия в фестивале Fantasy Film Fest, а сами показы пройдут в Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге и Штутгарте. Релиз картины в кинотеатрах запланирован и в странах Латинской Америки: 18 сентября "Спутник" появится в Мексике, Боливии и Эквадоре. Показы в других странах будут зависеть от текущей эпидемиологической обстановки. Показы картины на OTT и VOD-площадках идут в Великобритании, а с ноября 2020 года начнутся в Австралии и Новой Зеландии.

В России фильм вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv (входит в Национальную Медиа Группу), видеосервисе Wink ("Ростелеком") и онлайн-кинотеатре ivi. К дате открытия кинотеатров - началу августа - в нашей стране фильм пытались показать зрителям на больших экранах. Но на сеансы пришло до обидного мало людей - зрители пока боятся ходить в кинотеатры, смотреть фильмы на цифровых платформах им и проще, и безопаснее, и дешевле.