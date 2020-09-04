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04.09.2020 16:43
Рубрика: Власть

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии у границы РФ

Текст: Владислав Куликов
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии на подступах к границе России над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Четвертого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, - сообщили в военном ведомстве. - Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После того, как норвежские самолет развернулся, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в военном ведомстве.

Нарушения государственной границы России норвежским самолетом не допущено.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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