Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии у границы РФ

"Четвертого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, - сообщили в военном ведомстве. - Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота".

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После того, как норвежские самолет развернулся, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в военном ведомстве.

Нарушения государственной границы России норвежским самолетом не допущено.