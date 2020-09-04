Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июле

Росстат продолжает публиковать статистику смертей от коронавирусной инфекции. В июле число смертей от коронавирусной инфекции - как от основного заболевания, так и от сопутствующей причины - по сравнению с июнем снизилось.

Эта статистика делится Росстатом на четыре группы. В первую входят умершие от COVID-19, как основной причины смерти. В эту группу по статистике июля 2020 года занесено 4 863 случаев.

Во вторую группу вошли случаи, где COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования. Таких случаев зафиксировано 1 059.

В третью группу вошли случаи, где COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. Таких случаев было зафиксировано 1 193.

В четвертой группе OVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиявшим на наступление смерти. В эту группу занесено 2 966 случаев.

В сообщении Росстата информируется о продолжении работы по актуализации и уточнению информации, сбору и перепроверке данных по каждому региону страны.

Росстат также сообщает информацию общего характера: в июле 2020 года зарегистрировано 94,4 тыс. браков, 58,1 тыс. разводов, родилось 130,7 тыс. младенцев, умерло 181,5 тыс. человек.