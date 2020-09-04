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04.09.2020 14:15
Рубрика: Экономика

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Текст: Ирина Алпатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основные американские индексы продемонстрировали в четверг сильнейшее с начала июня снижение. Индекс Dow Jones сократился на 2,78%, S&P 500 упал на 3,51%, а Nasdaq сбавил 4,96%.

Фото: iStock
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Снижение вызвано падением акций технологичных компаний - так называемых акций FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) - и в целом снижением технологичного сектора, поясняет Айнур Дуйсембаева, аналитик БКС. Фокус инвесторов сместился на президентские выборы, и после существенного ралли акций технологических компаний они зафиксировали позиции.

В "Открытие Брокер" также расценивают падение американских фондовых индексов как техническую коррекцию после сильного опережающего притока средств инвесторов в акции технологического сектора.

Сильнее всего пострадал Apple - акции компании упали на 8%. Учитывая недавний рекорд компании по капитализации (она стала первой американской компанией с капитализацией в 2 трлн долларов), потери обошлись компании в 180 млрд долларов. Предыдущий антирекорд был в марте - вместе с Microsoft они потеряла в совокупности 150 млрд долларов стоимости.

Фото: iStock
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Акции другие IT-гигантов также снизились - Microsoft упал на 6,19%, Google - на 5%, Amazon - на 4,63%, Facebook - на 3,76%, падение Tesla составило более 9%.

Коррекция в технологическом секторе может продолжиться, считает Дуйсембаева. Однако существенных распродаж аналитик не ожидает.

"Многие сектора и страны почти не отреагировали на вчерашнее или среагировали несущественно, - обращает внимание Константин Бушуев, главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер". - Сегодня российский рынок акций никак не отреагировал на вчерашний пролив в акциях NASDAQ и пока демонстрирует рост ко вчерашнему закрытию". В компании ожидают на сохранение "аппетита к риску" у инвесторов в сентябре.

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