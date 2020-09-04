Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

Основные американские индексы продемонстрировали в четверг сильнейшее с начала июня снижение. Индекс Dow Jones сократился на 2,78%, S&P 500 упал на 3,51%, а Nasdaq сбавил 4,96%.

Снижение вызвано падением акций технологичных компаний - так называемых акций FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) - и в целом снижением технологичного сектора, поясняет Айнур Дуйсембаева, аналитик БКС. Фокус инвесторов сместился на президентские выборы, и после существенного ралли акций технологических компаний они зафиксировали позиции.

В "Открытие Брокер" также расценивают падение американских фондовых индексов как техническую коррекцию после сильного опережающего притока средств инвесторов в акции технологического сектора.

Сильнее всего пострадал Apple - акции компании упали на 8%. Учитывая недавний рекорд компании по капитализации (она стала первой американской компанией с капитализацией в 2 трлн долларов), потери обошлись компании в 180 млрд долларов. Предыдущий антирекорд был в марте - вместе с Microsoft они потеряла в совокупности 150 млрд долларов стоимости.

Акции другие IT-гигантов также снизились - Microsoft упал на 6,19%, Google - на 5%, Amazon - на 4,63%, Facebook - на 3,76%, падение Tesla составило более 9%.

Коррекция в технологическом секторе может продолжиться, считает Дуйсембаева. Однако существенных распродаж аналитик не ожидает.

"Многие сектора и страны почти не отреагировали на вчерашнее или среагировали несущественно, - обращает внимание Константин Бушуев, главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер". - Сегодня российский рынок акций никак не отреагировал на вчерашний пролив в акциях NASDAQ и пока демонстрирует рост ко вчерашнему закрытию". В компании ожидают на сохранение "аппетита к риску" у инвесторов в сентябре.