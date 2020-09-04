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04.09.2020,  
19:28
Текст:  Алексей Брусилов

Самоходка К-9 Thunder из Южной Кореи заступит на службу в Австралии

Австралийская армия станет еще одним владельцем южнокорейских 155-мм самоходных гаубиц К-9 Thunder. Всего будет приобретено 30 САУ, а также 15 транспортно-заряжающих машин К10.
Фото: Republic of Korea Armed Forces Фото: Republic of Korea Armed Forces
Фото: Republic of Korea Armed Forces

Сумма сделки оценивается в 960 миллионов долларов США. Сборка боевой техники будет осуществляться непосредственно в Австралии. Для этого в городе Джелонг, расположенном в штате Виктория, построят специализированное предприятие с численностью сотрудников в 350 человек.

К-9 Thunder - одна из самых популярных в настоящее время машин в своем классе. Ее модифицированная версия под названием T-155 Firtina серийно выпускается в Турции.

Под названием Vajra она поступает в сухопутные войска Индии, где самоходку производят на одном из национальных танкостроительных заводов.

Также САУ поступили на вооружение артиллерийских подразделений Норвегии, Эстонии и Финляндии. Шасси Thunder используют и при создании польских гаубиц Krab.

Фото: Г.Шутов / РИА Новости
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Присматриваются к этой боевой машине военные и других государств. Так что австралийский контракт, по всей видимости, далеко не последний.

К-9 имеет возможность поражать цели обычным снарядом на расстоянии до 30 000 метров. При использовании активно-реактивных боеприпасов дальность возрастает до 40 000 метров. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту. Боевая масса - 47 000 кг. Двигатель - 1 000 л.с. Максимальная скорость - 67 км/ч. Запас хода - 480 км. Экипаж - 5 человек.

Недавно индийские конструкторы предложили на базе данной САУ создать танк для горной местности. В одном из предложенных вариантов на него предполагается устанавливать башню от российского танка Т-90С Bhishma.

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