Сербия и Косово договорились нормализовать экономические отношения

Сербия заключила соглашение о нормализации экономического сотрудничества с непризнанной республикой Косово, передает агентство "Танюг". По мнению президента страны Александра Вучича, сегодняшнее событие стало "огромным шагом вперед".

"Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы не решили всех своих проблем, сохраняются еще много разногласий, однако это огромный шаг вперед", - сказал Вучич на церемонии подписания в Овальном кабинете Белого дома. Сербский лидер выразил признательность президенту США Дональду Трампу за посреднические усилия. При этом он особо подчеркнул, что подписание документа не означает признание Приштины в качестве субъекта международного права.

В свою очередь Трамп назвал это соглашение историческим.