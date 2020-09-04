Сергей Безделов стал лауреатом Столыпинской премии

Заместитель председателя совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Сергей Александрович Безделов стал лауреатом XVI Премии им. П.А. Столыпина в номинации "За личный вклад в развитие финансовой индустрии".

Ежегодная традиционная премия им. П.А. Столыпина была учреждена в 2004 году и приурочена к максимально возможному социальному поощрению предприятий, компаний и специалистов, усилиями которых разрабатываются и вводятся новые экономические практики, инновационные способы привлечения инвестиций в отечественную экономику, а также формируются для дальнейшего практического использования новейшие инструменты финансовой отрасли. В начале 2000-х гг. премия стала связующим звеном и своеобразным критерием достижений в финансово-экономической системе, позволяющим наглядно оценить проделанную в этой сфере работу. Соискателями премии становятся как отдельно взятые специалисты, так и финансовые предприятия и профильные компании в целом.

В 2020 году лауреатом XVI Премии стал Сергей Александрович Безделов, кандидат экономических наук, руководитель Центра компетенции цифровой экономики РЭУ им. Плеханова, заместитель председателя совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Награждение прошло в номинации "За личный вклад в развитие финансовой индустрии". Под руководством С.А. Безделова Центр компетенции проводит активные работы в наиболее актуальных сегодня отраслях. Одним из важнейших вопросов при этом является необходимость поддержки малого и среднего бизнеса России, который на сегодняшний день занимает значительную долю отечественного экономического рынка, а с учётом текущих сложных условий существования в посткризисный период вопрос о принятии мер поддержки и развития стоит особенно остро.

Некоторое время назад по непосредственной инициативе и под прямым руководством С.А. Безделова в России была создана "Национальная инвестиционная платформа", функционирование которой позволило открыть в российской экономике принципиально новые способы финансирования за счёт использования уникальных финансовых инструментов, таких как инвестиционные платформы. Совет ТПП РФ при рассмотрении возможности эффективного использования небанковских инструментов финансирования МСП проанализировал и оценил значение инвестиционных платформ и перспективы применения таких рычагов взаимодействия между участниками экономического рынка в дальнейшем.

На сегодняшний день "НИП" доказала свою эффективность, и на данный момент представляется одним из наиболее простых и выгодных инструментов небанковского финансирования. За период с начала функционирования в экономику России уже привлечены значительные финансовые потоки, которые за последующие периоды планируется постепенно увеличивать. Государственную поддержку и необходимое регулирование для обеспечения безопасности деятельности всех участников процесса при этом обеспечивает государственный закон, вступивший в силу с 1 января 2020 года.

В условиях необходимости постепенного возвращения к прежним объёмам и нормам работы многие отечественные предприятия и компании, составляющие большую часть МСП страны, нуждаются в активной поддержке. Инвестиционные платформы позволяют реализовать такую помощь в сжатые сроки и с минимальными потерями времени и доступных ресурсов, в том числе временных. Проект, который нуждается в поддержке, легко, удобно и наглядно можно представить инвестору напрямую, используя для этого возможности специально подготовленной автоматизированной виртуальной площадки. Здесь же по результатам презентации проходит общение участвующих сторон, принятие решения, после чего инвестор может напрямую передать средства представителям предприятия или отдельно взятому предпринимателю.

Силами С.А. Безделова и Центра компетенции цифровой экономики, функционирующего под его непосредственным руководством, созданы принципиально новые способы работы в сфере финансирования МСП. Таким образом, малые и средние предприятия страны могут получить необходимую действенную и своевременную экономическую помощь, а экономическая система в целом - значимые вливания со стороны инвесторов. Вручение Премии им. П.А. Столыпина наглядно свидетельствует о том, что такие достижения оценены на государственном уровне.

Пресс-релиз предоставлен Советом ТПП РФ по финансово промышленной и инвестиционной политике