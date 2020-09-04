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04.09.2020 13:32

Си Цзиньпин высказал слова уважения ветеранам войны

В Доме народных собраний в Пекине 3 сентября прошел симпозиум, посвященный 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. С программной речью выступил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета КПК Си Цзиньпин, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Xie Huanchi/Xinhua via AP Фото: Xie Huanchi/Xinhua via AP
Фото: Xie Huanchi/Xinhua via AP

Симпозиум провели Центральный Комитет Коммунистической партии Китая, Государственный совет КНР и Центральный военный совет КПК. Си Цзиньпин в своем выступлении сказал: "Я от имени Центрального Комитета КПК, Всекитайского собрания народных представителей, Государственного Совета КНР, Народного политического консультативного совета Китая и Центрального военного совета КПК хочу высказать слова высочайшего уважения всем ветеранам, товарищам, патриотам и генералам, которые участвовали и победили в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, а также всем китайским сыновьям и дочерям в стране и за рубежом, которые внесли исторический вклад в победу в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам".

Глава КНР выразил сердечную благодарность иностранным правительствам и товарищам, которые предоставили поддержку и помощь Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. "Выражаю глубочайшие соболезнования и отдаю дань уважения всем героям, павшим ради победы, соболезную всем родственникам жертв захватчиков", - сказал Си Цзиньпин.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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