Скарлетт Йоханссон: Черная вдова - феминистка

Американская актриса Скарлетт Йоханссон в ходе промо-кампании фильма "Черная вдова" дала интервью британскому журналу Empire.

В беседе, согласно всем современным трендам киноиндустрии, больше всего внимания уделено силе и независимости современных женщин, а также достаточному отражению этих качеств на экране.

По словам исполнительницы титульной роли, будущий "сольник" прекрасно демонстрирует все изменения, произошедшие в Голливуде за последние 10 лет - в нем представлены основные движения за женскую эмансипацию в отрасли - Time's Up и #MeToo.

Коротко актриса описывает ленту следующим образом: "Это фильм о женщинах, которые помогают другим женщинам вырваться из очень трудных ситуаций".

Кроме того, Йоханссон сообщила, что иногда ее спрашивают, не является ли Наташа Романова феминисткой. Она такой вопрос считает глупым, и ответ для нее очевиден: Черная вдова - феминистка.

Также в Сети появились новые кадры из свежего номера журнала.

black widow (2020) stills



via empire pic.twitter.com/VZ0TN5xaQn — best of widows (@bestofwidows) September 3, 2020

Премьера "Черной Вдовы" в российских кинотеатрах запланирована на 5 ноября 2020.