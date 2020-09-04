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Скарлетт Йоханссон: Черная вдова - феминистка

Новости
    04.09.2020, 12:08
Текст:   Богдан Бобров

Американская актриса Скарлетт Йоханссон в ходе промо-кампании фильма "Черная вдова" дала интервью британскому журналу Empire.

Фото: kinopoisk.ru
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В беседе, согласно всем современным трендам киноиндустрии, больше всего внимания уделено силе и независимости современных женщин, а также достаточному отражению этих качеств на экране.

По словам исполнительницы титульной роли, будущий "сольник" прекрасно демонстрирует все изменения, произошедшие в Голливуде за последние 10 лет - в нем представлены основные движения за женскую эмансипацию в отрасли - Time's Up и #MeToo.

Коротко актриса описывает ленту следующим образом: "Это фильм о женщинах, которые помогают другим женщинам вырваться из очень трудных ситуаций".

Кроме того, Йоханссон сообщила, что иногда ее спрашивают, не является ли Наташа Романова феминисткой. Она такой вопрос считает глупым, и ответ для нее очевиден: Черная вдова - феминистка.

Также в Сети появились новые кадры из свежего номера журнала.

Премьера "Черной Вдовы" в российских кинотеатрах запланирована на 5 ноября 2020.

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