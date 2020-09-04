СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Руководство Евросоюза после анализа ситуации на восточных рубежах приняло решение не вводить санкции против властей Беларуси, предает Welt со ссылкой на собственные источники.

В Брюсселе пришли к выводу, что персональные санкции против белорусского президента Александра Лукашенко будут контрпродуктивны и приведут к дипломатическим сложностям.

По данным издания, определяющее значение при рассмотрении данного вопроса имела общая позиция Берлина и Парижа, которые сочли целесообразным сохранить официальные каналы для диалога с Минском.