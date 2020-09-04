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04.09.2020 08:11
Рубрика: Экономика

СМИ: Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

Текст: Светлана Ментюкова

Правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем установленная ранее ставка.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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Об этом сообщают "Известия". Также, по сведениям издания, обсуждаются корректировки в методике расчетов: в соответствии с одним из предложений, величину федерального прожиточного минимума будут соотносить с медианной зарплатой в каждом регионе. Инициатива призвана оградить граждан от сокращения социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ), отмечается в материале.

На данный момент, каждый регион сам определяет размер прожиточного минимума, который рассчитывается ежеквартально на основании минимальной потребительской корзины. Он может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен и стоимости потребительской корзины. Размер общероссийского прожиточного минимума определяется кабмином. На сегодняшний день он составляет 12392 рубля для трудоспособного населения. "По состоянию на начало 2020 года в России проживало 18,5 млн россиян, чьи доходы были меньше этой суммы", - отмечает издание.

Сейчас рассматриваются варианты, когда субъектам РФ запретят делать свой региональный прожиточный минимум ниже, даже в случае снижения стоимости потребительской корзины.

В Минтруде "Известиям" сообщили, что в самом ведомстве прорабатывают разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта, а также предложения по актуализации потребительской корзины. "Окончательных решений еще не принято", - приводится в материале ответ ведомства.

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