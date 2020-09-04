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СМИ: Съемки второго "Доктора Стрэнджа" начнутся в ноябре

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    04.09.2020, 14:16
Текст:   Юлия Авакова

Судя по всему, работа над новым фильмом Киновселенной Marvel "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" скоро все-таки сдвинется с мертвой точки.

Фото: WDSSPR
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Съемочный процесс картины под руководством режиссера Сэма Рэйми с Бенедиктом Камбербэтчем и Элизабет Олсен в главных ролях начнется в ноябре этого года в Лондоне.

Об этом сообщает портал Murphy's Multiverse, однако подтверждений со стороны киностудии пока не последовало.

Напомним, что съемки сиквела "Доктора Стрэнджа", как и множества других кинопроектов текущего года, были отменены или отложены на неопределенное время из-за пандемии COVID-19, хотя до последнего сохранялась надежда, что этот проект не будет затронут ограничениями.

Фото: GABRIEL BOUYS/ AFP
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Однако вскоре стало понятно, что самым оптимистичным прогнозом полуторагодовой давности не суждено сбыться - в 2020 году фильм точно никто не увидит, в 2021-м - тоже. И если события будут развиваться в соответствии с новым утвержденным графиком, то выхода на экраны следует ожидать в середине 2022 года.

Тем не менее за время карантина творческая команда провела подготовительные работы, которые было возможно осуществить, не нарушая режима самоизоляции, а также представила первый постер.

Кроме того, образ загадочного доктора был успешно использован в качестве социальной рекламы для того, чтобы вдохновить поклонников киновселенной на соблюдение весенне-летних ограничений:

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