Обнародован новый график выхода фильмов и сериалов по комиксам Marvel

Опубликован в очередной раз обновленный график премьер проектов по комиксам Marvel - полнометражных фильмов и сериалов.

Как передает Variety, теперь всё выглядит следующим образом:

"Черная вдова" - "сольник" супершпионки Наташи Романофф с Йоханнсон, один из самых ожидаемых россиянами фильмов - 6 ноября 2020 года;

сериал "Ванда / Вижн" - декабрь 2020-го;

"Вечные" с Джоли и Харрингтоном - 12 февраля 2021;

"Сольник" Локи - весна 2021;

"Шан-Чи и легенда десяти колец" - 7 мая 2021;

"Что, если…" - лето 2021-го;

безымянный третий фильм новой трилогии о Человеке-пауке - 17 декабря 2021;

"Тор: Любовь и гром" Вайтити - 11 февраля 2022;

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" Рэйми - 25 марта 2022;

сиквел "Чёрной пантеры" - 6 мая 2022;

сиквел "Капитана Марвел" - 8 июля 2022-го;

Также на 2022-й пока обещаны "сольники" Соколиного Глаза, Мисс Марвел, Лунного Рыцаря и Женщины-Халка.

При этом сериал "Сокол и Зимний Солдат" всё еще остается без даты.

Ранее появилась расширенная информация о проектах по комиксам DC. Хотя окончательной ее считать пока не стоит.

Например, вокруг Черного Адама уже началась возня на предмет уточнения дат.