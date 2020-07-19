Новости

"Мисс мира" Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы с COVID-19 13:32
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 18.07.2020
Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай 18.07.2020
Создатели "Мстителей" снимут Гослинга в самом дорогом фильме Netflix 18.07.2020
"Гус" из сериала "Во все тяжкие" может сыграть во вселенной Marvel 17.07.2020

Режиссеры "Великой" и "Шучу" снимут сериал про Соколиного глаза

Новости
    19.07.2020, 13:51
Текст:   Олег Усков
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

На Disney определились с частью режиссеров для очередного супергеройского сериала по комиксам Marvel - "сольника" Соколиного глаза.

Фото: youtube.com/ IGN
Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай

Как передает THR, к проекту присоединились Берт и Берти (Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд), снимавшие только что закрытую драмедию с Джимом Керри "Шучу", квазисторическую черную комедию "Великая" и "Нулевой отряд". Еще одним пополнением команды стал Риз Томас ("Товарищ детектив", "Несгибаемая Кимми Шмидт"). Что немаловажно, к роли Соколиного Глаза вернется в шоу Джереми Реннер. Шоураннер - Джонатан Игла ("Безумцы", "Мастера секса", "Ясновидец").

Согласно заявленному синопсису, Соколиный Глаз готовится уйти на покой, поэтому начинает натаскивать себе замену - Кейт Бишоп. Которую, возможно, сыграет 23-летняя номинантка "Оскара" Хейли Стайнфелд ("Железная хватка", "Игра Эндера", "Бамблби"). Во всяком случае, переговоры с ней в этом направлении велись, но их результаты на студии не комментируют.

Ранее сообщалось, что премьера супергеройского сериала про Сокола и Зимнего солдата сервиса Disney+ предварительно переезжает на осень, тогда как сериал "Ванда/Вижн" - на весну следующего года. Премьера "сольника" Локи также обещана на весну 2021-го.

Кроме того, в перспективе зрителя ждут сериалы про Лунного рыцаря, Женщину-Халка и Мисс Марвел.

Новости

Ной Сентинео присоединился к Скале Джонсону в кинокомиксе "Черный Адам" 17.07.2020
Вышел первый тизер сериала про куклу-маньяка Чаки 17.07.2020
Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии 17.07.2020
Фильм "Грейхаунд" с Хэнксом побил рекорд по просмотрам на Apple TV 17.07.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Denis Major
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted 17.07.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
В сериале "Оби-Ван Кеноби" появится Энакин Скайуокер 17.07.2020
Вышел трейлер ситкома о футболе "Тед Лассо" 17.07.2020
Вышел русский трейлер сериала с Джуно Темпл "Маленькие пташки" 17.07.2020
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ LovettLogan
Умер актер из "Судьи Дредда" и "Звездного пути" Морис Роевз 17.07.2020
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 16.07.2020
Режиссер "Константина" хочет снять сиквел с рейтингом "R" и Киану Ривзом 16.07.2020