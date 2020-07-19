Режиссеры "Великой" и "Шучу" снимут сериал про Соколиного глаза

На Disney определились с частью режиссеров для очередного супергеройского сериала по комиксам Marvel - "сольника" Соколиного глаза.

Как передает THR, к проекту присоединились Берт и Берти (Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд), снимавшие только что закрытую драмедию с Джимом Керри "Шучу", квазисторическую черную комедию "Великая" и "Нулевой отряд". Еще одним пополнением команды стал Риз Томас ("Товарищ детектив", "Несгибаемая Кимми Шмидт"). Что немаловажно, к роли Соколиного Глаза вернется в шоу Джереми Реннер. Шоураннер - Джонатан Игла ("Безумцы", "Мастера секса", "Ясновидец").

Согласно заявленному синопсису, Соколиный Глаз готовится уйти на покой, поэтому начинает натаскивать себе замену - Кейт Бишоп. Которую, возможно, сыграет 23-летняя номинантка "Оскара" Хейли Стайнфелд ("Железная хватка", "Игра Эндера", "Бамблби"). Во всяком случае, переговоры с ней в этом направлении велись, но их результаты на студии не комментируют.

Ранее сообщалось, что премьера супергеройского сериала про Сокола и Зимнего солдата сервиса Disney+ предварительно переезжает на осень, тогда как сериал "Ванда/Вижн" - на весну следующего года. Премьера "сольника" Локи также обещана на весну 2021-го.

Кроме того, в перспективе зрителя ждут сериалы про Лунного рыцаря, Женщину-Халка и Мисс Марвел.