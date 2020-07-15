Сериал Джима Керри "Шучу" закрывается после двух сезонов

Праздник кончился: канал Showtime закрыл абсолютно прекрасную трагикомедию Джима Керри и Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding) после двух сезонов. Об этом пишет Deadline.

Причины не указаны. "Мы очень гордимся тем, что дали эфир столь оригинальному и признанному критиками сериалу", - отметил канал в официальном заявлении, благодаря всех, кто был причастен к шоу, за их "блестящую и неутомимую работу".

Премьера "Шучу" состоялась в октябре 2018-го. Керри сыграл переживающего жесточайший экзистенциальный кризис Джеффа Пиччирилло, ведущего сверхпопулярной детской кукольной передачи. Второй сезон стартовал в феврале этого года.

В арсенале сериала две номинации на "Золотой глобус" 2019-го - за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле (Керри) и за лучший комедийный сериал.