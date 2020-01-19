Вышел новый трейлер второго сезона сериала Джим Керри "Шучу"

В Сети опубликован новый трейлер второго, долгожданного сезона великолепной психологической драмедии Мишеля Гондри и Джима Керри "Шучу". И нет ни одной причины сомневаться, что он будет хоть на йоту менее прекрасен, чем первый.

Вся команда шоу - на борту. Премьера - 9 февраля. Обещано, что в новом сезоне Мистер Пиклз, герой Керри - ведущий сверхпопулярного кукольного шоу и первопроходец "нового и противоречивого метода общения с детьми-зрителями", продолжит путешествие по самым морально сложным и темным областям своей жизни. При этом сам сезон будет полон музыки, волшебства, марионеток и грусти.

Наш отзыв на первый сезон, который (спойлер!) хорош несказанно и завершается на шокирующей ноте, - здесь.