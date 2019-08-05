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Вышел трейлер второго сезона черной комедии Джима Керри "Шучу"

Новости
    05.08.2019, 16:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сервис Netflix выложил роскошный, богато причудливый и буйный трейлер второго сезона комедии "Шучу" - форменного бенефиса Джима Керри.

Фото: kinopoisk.ru
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И, похоже на то, в новом сезоне нас ждет дальнейшая эскалация фрейдистcких нетленок по части фаллических символов и разверзанья бездн, в которые глубже, глубже и глубже станет погружаться протагонист - Джефф "Пикклз" Пиччирилло.

"Джефф путешествует по самым морально непростым и темным областям жизни и открывает новую сторону себя - в сезоне, полном музыки, волшебства и кукол", - скромненько так пояснил синопсис.

Но чтобы понять, как там все устроено, - вы почитайте наш отзыв на первый сезон, закончившийся жесточайше.

Помимо Керри на экране - Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джульет Моррис, Бернард Уайт, Джастин Кирк. Режиссеры - Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро.

Премьера второго сезона, состоящего из десяти эпизодов, - 3 ноября.

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