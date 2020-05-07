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Работа над сценарием сериала о "Женщине-Халке" завершена

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    07.05.2020, 10:33
Текст:   Богдан Бобров

Сценаристка Дана Шварц похвасталась в своем Twitter-аккаунте завершением работы над сценарием сериала "Женщина-Халк" для сервиса Disney+.

"Сценарий "Женщины-Халка" готов. Так что, если вы шоураннер, который ищет хорошего сценариста, умеющего вставлять шутки в текст и знающего массу забавных исторических фактов, пишите мне!" - сообщила она в микроблоге.

Подробности сюжета нового шоу пока неизвестны. В оригинальных комиксах женской версией зеленого громилы была Дженнифер Уолтерс - кузина Брюса Беннера. После череды неприятных событий ей потребовалось срочное переливание крови, а гений науки не придумал ничего умней, чем перелить ей свою, в результате этой процедуры бедолага получила часть его способностей и тягу к разрушению.

До сих пор неизвестно, кто исполнит главную роль, но в интернете уже появлялись арты с предполагаемыми кандидатурами - Элисон Бри и Джессикой Бил.

Кроме того, к своему привычному амплуа может вернуться Марк Руффало.

Из-за пандемии коронавируса у нового проекта пока нет утвержденного графика съемок, и, соответственно, даты премьеры.

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