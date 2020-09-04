Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов, но вероятнее всего она будет находиться в коридоре 50-55 долларов за баррель, заявил глава минэнерго России Александр Новак, выступая на форуме GMIS2020.

"Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 году может быть 65 долларов​​​. Но мои прогнозы - она будет - 50-55 долларов за баррель. И в целом, период волатильности продолжится", - сказал министр.

Он также отметил, что по итогам 2020 года сокращение мирового спроса на нефть может составить 9-10 млн баррелей в сутки. По его словам, ситуация на рынке стала по сравнению с апрелем этого года стала более понятной, но все равно сохраняется слишком много неопределенностей, связанных с влиянием пандемии.

По итогам июля запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 34 млн баррелей. Если тенденция сохранится, то с рынка постепенно уйдут запасы, накопленные во втором квартале этого года. Среднее пятилетнее значение по запасам может быть достигнуто в течение 2021 года, сказал Новак.

Одной из целей действующего соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов (не стратегических) до среднего уровня за 5 лет.