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Текст:   Марина Трубилина 
12:42 04.09.2020

Средние ставки по ипотеке снизились до 7,28 процента

За время пандемии средние ставки по ипотеке на новостройки снизились на 2 процентных пункта, сообщает ДОМ.РФ. Если в марте кредиты выдавались под 7,8%, то сейчас из-за действующей программы ипотеки с господдержкой ставка в целом по сегменту составляет 5,9%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом значимое снижение ставок наблюдается и в рыночном, не субсидируемом сегменте, отмечают эксперты Аналитического центра ДОМ.РФ. Ставки здесь снизились примерно на 1 п.п. - до 8%. Средний уровень ставок по всей выданной ипотеке уменьшился до 7,28%.

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Такой низкий уровень ставок объясняется тем, что около трети всей выдачи сейчас приходится на новостройки, из которых около 80% кредитов выдается по программе с господдержкой, действуют также другие льготные программы (семейная и дальневосточная ипотека). Кроме того, это происходит из-за перехода Центробанка к стимулирующей денежно-кредитной политике.

"Можно с уверенностью говорить, что рынок ипотеки вышел из напряженного состояния пандемии и перешел к росту, - отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. - Мы видим это по объему выдачи в июле, месяц стал рекордным за всю историю - 146 тысяч ипотечных кредитов, что на 45% выше аналогичного показателя за прошлый год". По его мнению, в этом году может быть выдано 1,3 млн жилищных кредитов более чем на 3 трлн рублей.

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