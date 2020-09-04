Стали известны составы групп элитного раунда Кубка России

Новости

Собянин рассказал Путину об испытаниях вакцины от коронавируса в Москве 13:50
Начались съемки второго сезона сериала "Рагнарёк" 13:37
Россиянин установил мировой рекорд по скорости подъема на Эльбрус 13:15
В Красноярском крае задержали подростка, готовившего теракт в школе 13:12
Покончил с собой актер из "Санта-Барбары" Питер Ликасси 12:39
Московские троллейбусы вышли на музейный маршрут 12:34
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 20 сентября 12:30
Песков назвал условие начала следствия де-факто по ситуации с Навальным 12:28
#Москвастобой открыла рубрику "Люди города" 12:23
Путин получит доклад о переданных Минском документах по ситуации с Навальным 12:22
В Выксе осудили группировку, поставлявшую "синтетику" в регионы РФ 12:22
Жителя Сочи будут судить за скупку государственных наград 12:08
В Москве прощаются с Борисом Клюевым 12:02
Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода 11:58
В Крыму возродят Межгорное водохранилище 11:52
Берлускони госпитализирован с коронавирусом 11:28
МВД Беларуси надеется восстановить сайт к вечеру 11:18
С 10 сентября "Аэрофлот" возобновляет авиарейсы на Мальдивы 11:10
Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности 11:04
Собянин: Количество выявляемых случаев заражения снизилось в 10 раз 11:02
На ММКЯ подвели итоги литературного конкурса "Лето любви… По Фаренгейту" 11:01
WADA может не допустить спортсменов из США к Олимпийским играм 11:01
В Приамурье после травмирования школьников от кварцевания завели дело 10:56
Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 13:14
Рубрика: Спорт

Стали известны составы групп элитного раунда Кубка России

Текст: Артур Нанян
Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу сезона 2020/21. Нынешний розыгрыш турнира проходит по обновленному регламенту.

Согласно новому формату вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы десять групп по три команды. В каждой из них будет по одному представителю Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги (второй по рангу дивизион), и Профессиональной футбольной лиги (третий по рангу дивизион). В 1/8 финала выйдут десять сильнейших клубов.

Полностью список групп выглядит следующим образом.

Группа 1: "Волга", "Велес" (Москва), "Урал" (Екатеринбург)

Группа 2: "Родина" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Спартак" (Москва)

Группа 3: "Салют" (Белгород), "Текстильщик" (Иваново), "Арсенал" (Тула)

Группа 4: "Ленинградец" (Ленинградская область), "Чертаново" (Москва), "Уфа"

Группа 5: "Зенит" (Иркутск), "Нижний Новгород", "Химки"

Группа 6: "Знамя" (Ногинск), "Шинник" (Ярославль), "Ахмат" (Грозный)

Группа 7: "Динамо" (Ставрополь), "Крылья Советов" (Самара), "Ротор" (Волгоград)

Группа 8: "Звезда" (Пермь), "Оренбург", "Сочи"

Группа 9: "Черноморец" (Новороссийск), "СКА-Хабаровск", "Рубин" (Казань)

Группа 10: "Машук-КМВ" (Пятигорск), "Динамо" (Брянск), "Тамбов"

Важно отметить, что участники еврокубков от России ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Ростов", ЦСКА и "Динамо") не примут участия в групповом этапе. Они стартуют с 1/8 финала и будут хозяевами полей в своих парах. В отличие от предыдущих розыгрышей Кубка с 1/8 не составляется турнирная сетка.

В 1/8, четвертьфинале и полуфинале пары клубов определяются по итогам жеребьевок. На всех стадиях, если основное время матча закончится вничью, дополнительного времени не будет, а итог встречи определяются с помощью серии пенальти.

Спорт Футбол Кубок России

Главное сегодня

Собянин сделал прививку от коронавируса
За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон