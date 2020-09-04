Суд продлил арест трем бывшим полицейским по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Как передает ТАСС, арест продлен до 7 декабря.

Ходатайство о продлении меры пресечения в отношении четвертого фигуранта суд рассмотрит позднее из-за неявки его защитника.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских 29 июля, предъявив им обвинение в окончательной редакции. Следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским, добавив статью об организованной преступной группе. В настоящее время потерпевший и его адвокаты ознакомились с материалами дела, к ознакомлению приступили обвиняемые.