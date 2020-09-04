Темп кассового исполнения нацпроекта "Экология" в этом году удвоен

Темп кассового исполнения бюджета нацпроекта "Экология" в этом году вырос вдвое несмотря на пандемию и на 1 сентября составил 31,25% (22,5 млрд руб.), тогда как в прошлом году на ту же дату был на уровне 16,29%, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Схожая динамика и в разрезе ежемесячного анализа кассового исполнения в 2020 году: в марте - 2,59% (в марте 2019 года - 0,03%), в июне - 15,24% (в июне 2019 года - 7,5%), в августе - 25,93% (в августе 2019 года - 13,57%), уточнили в пресс-службе. - Таким образом, несмотря на сложности, связанные с распространением коронавируса, в этом году удалось добиться существенной позитивной динамики по кассовому исполнению нацпроекта "Экология".

Всего в этом году на реализацию нацпроекта "Экология" из федерального бюджета выделено более 72 млрд рублей. Минприроды стремиться не допустить кассового неисполнения федеральных проектов, входящих в национальный проект, и повысить эффективность расходования средств, отметили в ведомстве. Для достижения этой цели проводится финансовый мониторинг.

"Из-за отраслевой специфики финансовое закрытие по большинству мероприятий планируется в конце 4 квартала 2020 года", - добавили в Минприроде.